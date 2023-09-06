روز پرکار اورژانس هوایی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جعفری روحی روز چهارشنبه در تشریح این حوادث گفت: ظهر امروز برخورد موتورسیکلت با کامیون در شهرستان ورزقان موجب مصدومیت شدید یک نفر شد که تحت مراقبت تیم اورژانس هوایی به بیمارستان امام رضا (ع) تبریز انتقال داده شد اما متأسفانه دیگر راکب موتورسیکلت دردم جان باخت.

وی درخصوص پرواز اورژانس هوایی به شهرستان جلفا نیز گفت: عصر امروز نیز واژگونی مینی بوس در محور خوی - جلفا ۱۶ مصدوم بر جا گذاشت که بلافاصله تیم‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

رئیس اورژانس آذربایجان شرقی ادامه داد: ۲ مصدوم بدحال سانحه واژگونی مینی بوس به بیمارستان امام رضا (ع) و بقیه مصدومین به بیمارستان‌های خوی و هادیشهر انتقال یافتند.