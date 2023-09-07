به گزارش خبرنگار مهر، خدمت به زائران حسینی مکان و زمان نمی‌شناسد کوچک و بزرگ ندارد در همه جا همه مردم برای بردن ثواب و با نیت ارادت به امام حسین (ع از هم سبقت گرفته و موکب زده‌اند و از جیب شخصی و با کمک خیران برای این امر تلاش بسیار می‌کنند.

مردم شهیدپرور و مؤمن شهرستان تویسرکان سال‌هاست پای کار هستند و برای خدمت به زائران در مسیر رفت‌وبرگشت از پیاده روی اربعین حضور مستمر دارند.

روزانه یک هزار و ۵۰۰ غذا توزیع می‌شود

مسئول موکب شهدای شهرستان تویسرکان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اینکه شهرستان تویسرکان در مسیر زوار قرار ندارد این موکب تصمیم بر آن گرفت در فاصله ۶۰ کیلومتری شهرستان و در مسیر کنگاور به نهاوند موکب شهدای تویسرکان را برپا کند و از قافله خدمت رسانی به زوار عقب نماند.

محمد مهرزاد افزود: موکب شهدای تویسرکان از ۱۰ شهریور تا ۱۷ شهریور با پذیرایی سه وعده غذا هر وعده ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ پرس غذا و میان وعده شیرینی، میوه، آب و شربت و چای از زائران اباعبدالله پذیرایی می‌کند.

وی با بیان اینکه این موکب سال دوم است که در حال خدمت رسانی بوده و با نیت سلامتی امام زمان (عج) و رهبر انقلاب اسلامی این موکب بنا شده است.

مسئول موکب شهدای شهرستان تویسرکان خاطرنشان کرد: این موکب با همت خیران، مردم، سپاه، اوقاف، ستاد نماز جمعه و شهرداری و شورای شهر تویسرکان آماده خدمت رسانی به زائران عتبات عالیات در ایام اربعین حسینی است.

موکب سفیران بهشت تویسرکان در مسیر برگشت به زائران خدمت می‌کند

مسئول موکب سفیران بهشت تویسرکان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در اظهار کرد: این موکب جهت خدمات رسانی به زائران اربعین اباعبدالله الحسین علیه السلام در مسیر برگشت زائران بین کنگاور و روستای رحمت‌آباد در حال فعالیت است.

سید یحیی شیخ‌الاسلامی افزود: موکب سفیران بهشت از سه روز قبل از اربعین تا سه روز بعد از اربعین با شربت، آب خنک، میوه، ۱۵۰۰ غذا روزانه به زائران خدمت می‌کند.

وی با بیان اینکه این موکب باهدف حمایت از تجمع وجهه شیعه، ظهور امام زمان (عج) حمایت از خون شهدا و به عشق امام حسین (ع) بناشده است.

مسئول موکب سفیران بهشت تویسرکان عنوان کرد: موکب سفیران بهشت از موکب‌هایی است که از یک ماه قبل با سازه بلوکی و دیوار چینی با پارکینگ، سرویس بهداشتی و آشپزخانه و استراحتگاه بنا شده و در این کار حمایت مردم و نیت خیران و مجموعه سفیران بهشت بسیار ستودنی است.