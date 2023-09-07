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۱۶ شهریور ۱۴۰۲، ۱۴:۲۱

وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد؛

احتمال قطعی و اختلال سامانه‌ وزارت آموزش و پرورش

احتمال قطعی و اختلال سامانه‌ وزارت آموزش و پرورش

مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات وزارت آموزش و پرورش از احتمال قطعی و اختلال در دسترسی به سامانه‌ها و خدمات الکترونیکی وزارت آموزش و پرورش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات آموزش و پرورش طی اطلاعیه‌ای از احتمال قطعی و اختلال در سامانه‌های این وزارتخانه در روزهای پنجشنبه و جمعه خبر داد.

در اطلاعیه مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات آمده است: به اطلاع کلیه همکاران، والدین و مخاطبان سامانه‌های وزارت آموزش و پرورش می‌رساند در روزهای پنجشنبه و جمعه (۱۶ و ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۲)، جهت انجام تنظیمات شبکه مرکز داده وزارت آموزش و پرورش، احتمال قطعی و اختلال در دسترسی به سامانه‌ها و خدمات الکترونیکی وزارت آموزش و پرورش وجود دارد.

کد مطلب 5880989
علی قدمی

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    نظرات

    • IR ۲۰:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      0 0
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      موقع ثبت نامه
    • سجاد IR ۰۵:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۷
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      سلام برای افرادی که پیاده روی اربعین شرکت کرده بودن وقتی برای اصلاح گذاشته بودن که توی این تاریخ هم سرویس قطع هست لطفا پیگیری کنید زحمات ما هدر نره با تشکر از شما
    • علی IR ۱۰:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۷
      0 0
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      متاسفانه خیلی از قبول شدگان دانشگاه فرهنگیان که تا جمعه فرصت بارگزاری مدارک داشتند دچار مشکل شدند و سامانه غیر فعال شده...چه کسی باید جواب این گروه از دانشجویان باشد؟
    • IR ۱۳:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۷
      0 0
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      لطفا هرچه سریعتر جواب استخدام آموزگاری داده شود

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