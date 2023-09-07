احتمال قطعی و اختلال سامانه‌ وزارت آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات آموزش و پرورش طی اطلاعیه‌ای از احتمال قطعی و اختلال در سامانه‌های این وزارتخانه در روزهای پنجشنبه و جمعه خبر داد.

در اطلاعیه مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات آمده است: به اطلاع کلیه همکاران، والدین و مخاطبان سامانه‌های وزارت آموزش و پرورش می‌رساند در روزهای پنجشنبه و جمعه (۱۶ و ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۲)، جهت انجام تنظیمات شبکه مرکز داده وزارت آموزش و پرورش، احتمال قطعی و اختلال در دسترسی به سامانه‌ها و خدمات الکترونیکی وزارت آموزش و پرورش وجود دارد.