ابوالحسن عالی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور تأمین آب پایدار در استان بوشهر و تأمین آب مورد نیاز شهرها و روستاهای استان اقدامات خوبی صورت گرفته و طرحهای مهمی در دست اجرا است.
وی از توسعه زیرساختهای تأمین آب در استان خبر داد و بیان کرد: تأسیسات آبشیرینکن در نقاط مختلف استان در دست اجرا است که تکمیل این طرحها در تأمین آب شرب پایدار در استان تأثیر بسیار زیادی دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر با اشاره به اجرای ۲۰۰ طرح جهاد آبرسانی در نقاط مختلف استان خاطرنشان کرد: در حال حاضر میزان توزیع آبشیرینکنهای استان ۱۰۰ هزار مترمکعب در شبانهروز است که این میزان در آینده افزایش مییابد.
وی با اشاره به استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای تولید آب شیرین در استان افزود: طرحهای آبشیرینکن با ظرفیت ۱۴۰ هزار مترمکعب در شهرها و روستاهای استان بوشهر در دست اجرا است.
عالی از احداث ۵۲.۵ کیلومتر خط انتقال آب در روستاهای ۵ شهرستان دشتستان، دشتی، دیلم، دیر و تنگستان خبر داد و اضافه کرد: با سرمایهگذاری ۹۵ میلیارد تومان آبرسانی به ۲۳ روستای محروم و کم برخوردار استان در دست اجرا است.
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