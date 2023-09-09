صدور ۲ میلیون قبض جریمه برای خودروها به دلیل نداشتن معاینه فنی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رازقی معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ گفت: دوربینهایی که در سطح شهر تهران قرار دارند به صورت مکانیزه خودروهایی که معاینه فنی ندارند را اعمال قانون مینمایند و در ۶ ماهه سال جاری آمار برخورد با این تخلفات حدود ۲ میلیون خودرو بوده است.
وی افزود: پلیس راهور تهران بزرگ با جدیت بحث نداشتن معاینه فنی و برخورد با خودروهای دودزا را دنبال میکند و تیمهای پلیس راهور تهران بزرگ، به محض مشاهد خودروی دودزا در سطح شهر آنرا متوقف و به تعمیرگاه اعزام و پلاک تعمیری به آن میدهیم تا خودروی دارای نقص خود را رفع نقص نماید و پس از بازگشت خودروی وی توسط کارشناسان پلیس راهور بازدید و در صورت رفع نقص پلاک اصلی تحویل راننده خواهد شد.
سرهنگ رازقی بیان داشت: پلیس راهنمایی و رانندگی با تمام توان نسبت به برخورد با خودروی دودزا و آلاینده و فاقد معاینه فنی در طول سال اقدام مینماید که از امروز و در طول هفته به صورت خاص و ویژه نسبت به این موضوع خواهد پرداخت.
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