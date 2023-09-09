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۱۸ شهریور ۱۴۰۲، ۸:۴۵

سرهنگ رازقی خبر داد؛

صدور ۲ میلیون قبض جریمه برای خودروها به دلیل نداشتن معاینه فنی

صدور ۲ میلیون قبض جریمه برای خودروها به دلیل نداشتن معاینه فنی

معاون عملیات پلیس راهور تهران گفت: طی ۶ ماه نخست سال جاری ۲ میلیون قبض جریمه برای خودروها به دلیل نداشتن معاینه فنی صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رازقی معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ گفت: دوربین‌هایی که در سطح شهر تهران قرار دارند به صورت مکانیزه خودروهایی که معاینه فنی ندارند را اعمال قانون می‌نمایند و در ۶ ماهه سال جاری آمار برخورد با این تخلفات حدود ۲ میلیون خودرو بوده است.

وی افزود: پلیس راهور تهران بزرگ با جدیت بحث نداشتن معاینه فنی و برخورد با خودروهای دودزا را دنبال می‌کند و تیم‌های پلیس راهور تهران بزرگ، به محض مشاهد خودروی دودزا در سطح شهر آن‌را متوقف و به تعمیرگاه اعزام و پلاک تعمیری به آن می‌دهیم تا خودروی دارای نقص خود را رفع نقص نماید و پس از بازگشت خودروی وی توسط کارشناسان پلیس راهور بازدید و در صورت رفع نقص پلاک اصلی تحویل راننده خواهد شد.

سرهنگ رازقی بیان داشت: پلیس راهنمایی و رانندگی با تمام توان نسبت به برخورد با خودروی دودزا و آلاینده و فاقد معاینه فنی در طول سال اقدام می‌نماید که از امروز و در طول هفته به صورت خاص و ویژه نسبت به این موضوع خواهد پرداخت.

کد مطلب 5881688

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    نظرات

    • امیر IR ۱۱:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۸
      14 1
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      قطعات خودرو اینقدر گران است و قطعات بنجل و بهانه های معاینه فنی زیاد که حداقل برای معاینه فنی 10میلیون باید هزینه کنی اخه این چه بساطی هست که راه انداختید طرف را مجبور میکنید که هزینه کند قطعات خوب و درجه یک وارد کنید با قیمت ارزان به مردم برسانید
      • RO ۱۲:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۸
        6 0
        موافقم امیرجان
    • IR ۱۲:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۸
      11 0
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      طرف خودر خریده بعداز دو سه سال قیمت ها به یکباره شده نجومی تو خرج خودروی مونده از لاستیک بگیر تا قطعات
    • البرز IR ۱۴:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۸
      6 0
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      گمون نکنم . روزانه هزاران هزار خلاف واضح در رانندگی میشه نه پلیس و نه جریمه هست. بدترین مشکل این کشور حمل و نقل و رانندگی و خودرو و اجزای مربوطه هست که به امان خدا ول شده و بشدت مردم رو زیر فشار گذاشته .
    • احمد IR ۲۰:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۸
      1 0
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      با سلام و عرض ادب این خودروها که حتما ۹۰ درصد آنها فرسوده هستن مالکان اگه توانایی تعمیر آنها رو داشتن که خودشان این کار رو انجام میدادن دیگه نیاز به جریمه و دادن پلاک و خوابوندن ماشین این بدبختها نبود خودشون این کار رو انجام میدادن من خودم ی پژو ۴۰۵ مدل ۸۰ دارم نمیتونم هزینه کنم که معاینه بگیرم
    • IR ۲۱:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۸
      1 1
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      سلام وخسته نباشید خدمت شما نیروهای نظامی و امنیتی کشور عزیزمان ایران، فقط خداوکیلی این ماشین های که صداهای نا هنجار میدن توقیف کنيد واقعا تو سطح شهرها و خیابونها و حاشیه شهر ها خیلی خیلی افتضاح و ناجوره انتظار برخورد قاطع، ممنون از این که هستین و در حفظ امنیت کوشا هستید خداوکیلی پیگیری کنید
    • رضا IR ۰۰:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۹
      0 0
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      کاش به اینم توجه کنید که ماینه فنی یه چیزی شدا که جیب مردم خالی کنن یه دوتا قم هست وقتی میری ماشن مشکلی داشته باشه باید بری پش میکانیکی خودشان اگر بری چند بربر میگره اگر نری لج میکنه نمیده من یه بار رفتم چون میکانیکی داداشم بود رفتم وقتی بر گشتم نداد بهونه میگره یه جای دیگه خرابه آخرشم نداده

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