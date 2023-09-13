روابط چین و ونزوئلا به سطح راهبردی ارتقاء یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، «شی جینپینگ»، رئیسجمهور چین اعلام کرد چین و ونزوئلا توافق کردند که سطح روابط را به مشارکت راهبردی ارتقا دهند؛ اقدامی که نشان میدهد دو ملت پس از دو سال رابطه سرد، در حال بهبود روابط خود هستند.
نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا امروز چهارشنبه برای نخستینبار پس از ۲۰۱۸ با رئیسجمهور چین در پکن دیدار و گفتوگو کرد.
بنابر گزارش «تلویزیون مرکزی چین» در این دیدار روسای جمهور چین و ونزوئلا همچنین توافق کردند که همکاریهای خود را در زمینههای گوناگون گسترش دهند.
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