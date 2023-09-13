  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۲۲ شهریور ۱۴۰۲، ۱۵:۰۹

رئیس‌جمهور چین خبر داد؛

روابط چین و ونزوئلا به سطح راهبردی ارتقاء یافت

روابط چین و ونزوئلا به سطح راهبردی ارتقاء یافت

روسای جمهور چین و ونزوئلا توافق کردند که روابط دو کشور را به سطح مشارکت راهبردی ارتقاء دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، «شی جین‌پینگ»، رئیس‌جمهور چین اعلام کرد چین و ونزوئلا توافق کردند که سطح روابط را به مشارکت راهبردی ارتقا دهند؛ اقدامی که نشان می‌دهد دو ملت پس از دو سال رابطه سرد، در حال بهبود روابط خود هستند.

نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا امروز چهارشنبه برای نخستین‌بار پس از ۲۰۱۸ با رئیس‌جمهور چین در پکن دیدار و گفت‌وگو کرد.

بنابر گزارش «تلویزیون مرکزی چین» در این دیدار روسای جمهور چین و ونزوئلا همچنین توافق کردند که همکاری‌های خود را در زمینه‌های گوناگون گسترش دهند.

کد مطلب 5885462

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها