تیم استعدادهای تراپ مازندران نایب قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اسکندرنیا بعدازظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه این دوره از رقابت‌ها در استادیوم آزادی تهران برگزار شد، اظهار کرد: تیم ۳ نفره اهداف پروازی مازندران شامل مهدی عبدی از آمل، ایلیا برم از آمل و فاطمه‌زهرا عسگری از گلوگاه توانستند نایب قهرمان کشور شوند و مزد تلاش چندماهه خود را که با برنامه‌ریزی هیئت تیراندازی استان و خانواده‌هایشان رقم خورد را بگیرند.

وی اضافه کرد: تیم اهداف پروازی مازندران جهت شرکت در این مسابقات، ۳ ماه در تهران زیرنظر استاد محمد لندی به تمرین پرداخت و توانست پس از سالیان سال برای تیراندازی مازندران افتخارآفرینی کند.

سرپرست هیئت تیراندازی مازندران با اشاره به اینکه پس از سالیان متمادی که افتخاری در مسابقات اهداف پروازی در این رده سنی کسب نشده بود، تیم تراپ مازندران این موفقیت را رقم زد، یادآور شد: در این رقابت‌ها مهدی عبدی توانست مقام سوم انفرادی و فاطمه‌زهرا عسگری نیز مقام دوم انفرادی را از آنِ خود کنند.

اسکندرنیا ادامه داد: همچنین تیم استعدادهای اهداف ثابت مازندران در تپانچه بانوان، مقام پنجم کشور را در چهارمین دوره المپیاد استعدادهای برتر کشور که در اصفهان برگزار شده بود را نیز کسب کرد.

وی بیان کرد: این مسابقات با حضور ۲۸ تیم برگزار شده بود که تیم سه نفره مازندران شامل آندیا خلیلی از قائمشهر، سُها رجبی از قائمشهر و مهدیس محبوبی‌راد از آمل توانستند به این افتخار نائل شوند.

سرپرست هیئت تیراندازی مازندران گفت: تیم استعدادهای تفنگ‌بادی بانوان مازندران نیز مقام نهم کشور را در این دوره از رقابت‌ها به دست آورد.

اسکندرنیا افزود: این تیم متشکل از علیما حسین‌زاده از بابل، سیده به‌آفرید شمسی از ساری و کیمیا خیری از آمل بود که در نهایت رتبه نهم کشور را کسب کردند.

وی یادآور شد: علی‌مصطفی رجبی دبیر هیأت تیراندازی مازندران سرپرستی تیم‌های شرکت‌کننده در این رقابت‌ها را عهده‌دار بود و خانم‌ها ناظره میرزایی و زهره میرشکار مربیگری تیم بانوان مازندران و روح‌الله اکبری مربیگری تیم آقایان استان را در این دوره از مسابقات برعهده داشتند.

اسکندرنیا خاطرنشان کرد: هیئت تیراندازی مازندران ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته از سوی نوجوانان مازندرانی، طی مراسمی از افتخارآفرینان تیراندازی تجلیل خواهد کرد.