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۲۲ شهریور ۱۴۰۲، ۱۶:۲۳

مدیر جهاد کشاورزی اسلامشهر خبر داد؛

اجرای طرح «پی.وی.اس» دانه های روغنی در اسلامشهر

اجرای طرح «پی.وی.اس» دانه های روغنی در اسلامشهر

اسلامشهر- مدیر جهاد کشاورزی اسلامشهر از اجرای طرح «پی.وی.اس» دانه های روغنی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود ایلکا بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای طرح «پی. وی. اس» دانه‌های روغنی در اسلامشهر خبر داد و اظهار داشت: با توجه به پتانسیل‌های موجود در این شهرستان در قطعه زمینی به مساحت چهار هکتار در روستای احمدآباد مستوفی با کشت ۹ رقم کلزا شامل «نپتون»، «نفیس»، «نیما»، «نیلوفر»، «هیدرومل»، «هامان»، «ماراتون»، «دفیوژن» و «اکاپی» انجام شد.

ایلکا بیان کرد: طی این طرح‌ها، خصوصیات مورفولوژیکی و عملکردی این ارقام مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

مدیر جهاد کشاورزی اسلامشهر عنوان داشت: با توجه به اینکه یکی از اهداف اجرای طرح فوق انتخاب و مقایسه رقمی است که بالاترین عملکرد در سطح را داشته باشد، مؤلفه‌های دیگری همچون زمان رسیدن، کیفیت و میزان مقاومت در برابر آفات و بیماری‌ها نیز در اجرای طرح مقایسه خواهد شد.

وی افزود: با مقایسه ارقام مورد کشت در نهایت به صرفه‌ترین نوع کلزا با توجه به اقلیم و شرایط آب و هوایی منطقه به عنوان بذر انتخاب و در اختیار کشاورزان قرار می‌‎گیرد.

کد مطلب 5885543

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