به گزارش خبرنگار مهر، مسعود ایلکا بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای طرح «پی. وی. اس» دانه‌های روغنی در اسلامشهر خبر داد و اظهار داشت: با توجه به پتانسیل‌های موجود در این شهرستان در قطعه زمینی به مساحت چهار هکتار در روستای احمدآباد مستوفی با کشت ۹ رقم کلزا شامل «نپتون»، «نفیس»، «نیما»، «نیلوفر»، «هیدرومل»، «هامان»، «ماراتون»، «دفیوژن» و «اکاپی» انجام شد.

ایلکا بیان کرد: طی این طرح‌ها، خصوصیات مورفولوژیکی و عملکردی این ارقام مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

مدیر جهاد کشاورزی اسلامشهر عنوان داشت: با توجه به اینکه یکی از اهداف اجرای طرح فوق انتخاب و مقایسه رقمی است که بالاترین عملکرد در سطح را داشته باشد، مؤلفه‌های دیگری همچون زمان رسیدن، کیفیت و میزان مقاومت در برابر آفات و بیماری‌ها نیز در اجرای طرح مقایسه خواهد شد.

وی افزود: با مقایسه ارقام مورد کشت در نهایت به صرفه‌ترین نوع کلزا با توجه به اقلیم و شرایط آب و هوایی منطقه به عنوان بذر انتخاب و در اختیار کشاورزان قرار می‌‎گیرد.