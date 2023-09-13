واژگونی وانت پیکان به دلیل عدم توانایی راننده در کنترل خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ از واژگونی یک دستگاه وانت پیکان به دلیل عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه در بزرگراه بسیج و مصدوم شدن راننده وانت خبر داد گفت: ساعت ۰۹:۲۵ صبح امروز در مسیر شمال به جنوب بسیج دورگرد آهنگ، یک دستگاه وانت مزدا که در این محدوده در حال تردد بوده به دلیل عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه دیگر نتوانست وسیله خود را کنترل نماید و بر وری سقف واژگون می‌شود.

سرهنگ شریفی عنوان کرد: پس از اطلاع از وقوع حادثه کارشناسان منطقه ۱۴ پلیس راهور پایتخت در محل حاضر شدند و نسبت به بررسی علل و عوامل این تصادف پرداختند که راننده به دلیل مصدومیت جزئی توسط تیم‌های اورژانس در محل حادثه مداوا و خوشبختانه شخص دیگری آسیبی نرسید.

وی گفت: با حضور جرثقیل راهور در موقعیت تصادف، وانت جابجا و به کنار راه منتقل شد و محل بوسیله عوامل شهرداری محل پاکسازی و ترافیک به حالت عادی بازگشت.

سرهنگ شریفی از رانندگان ناوگان حمل بار خواست: ضمن رعایت قوانین حمل بار و توجه به ظرفیت وسیله خود اقدام به بارگیری کرده و نسبت به رفع نواقص حادث و احتمالی و برطرف کردن عیوب خودرویی خود اقدام و در هنگام رانندگی با سرعت مطمئن حرکت کنند و تمام توجه خود را به رانندگی معطوف دارند تا شاهد بروز این حوادث در سطح معابر شهر تهران نباشیم.