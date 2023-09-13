ضرورت ترویج فرهنگ شهادت و مقاومت در میان نسل جدید

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی خشنودی عصر چهارشنبه در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی گرامیداشت هفته که با حضور حجت الاسلام نیشابوری امام جمعه بخش رودبار قصران و سایر مسئولان در دفتر بخشدار رودبار قصران برگزار شد با اشاره به اهمیت هفته دفاع مقدس و زنده نگه داشتن یاد و خاطر شهدا دفاع مقدس اظهار داشت: همه ما مدیون رشادت‌های شهدای گرانقدر و ایثارگران عزیز هستیم و وظیفه داریم با نهایت توان نسبت به ترویج فرهنگ شهادت و مقاومت به ویژه برای نسل جدید تلاش کنیم.

وی با اشاره به برنامه‌های اجرایی در این هفته افزود: در گرامیداشت هفته دفاع مقدس برنامه‌ها در بخش‌های فرهنگی، ورزشی و اجتماعی در این بخش برگزار می‌شود.

بخشدار رودبار قصران عنوان داشت: در بخش رودبار قصران برنامه‌های متنوع از جمله غبار روبی گلزار شهدا، دیدار با خانواده معظم شهدا و رزمندگان، خاطر نویسی درباره دفاع مقدس، اعزام دانش آموزان به نمایشگاه دفاع مقدس و هوا فضا برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام نیشابوری امام جمعه بخش رودبار قصران نیز در این جلسه با اشاره به شرایط سیاسی حاکم بر منطقه اظهار داشت: وظیفه مسئولان تبیین اهداف و آرمان‌های انقلاب به نسل سوم عنوان کرد و روشنگری و آگاه سازی جوانان را گام مهمی جهت مقابل با جنگ نرم دشمن دانست.