امین راستی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در خصوص حذف تیم فوتبال امید ایران از دور اول انتخابی المپیک پاریس با سرمربیگری رضا عنایتی گفت: دو نوع دیدگاه درباره این موضوع وجود دارد که باید از جانب تصمیم‌گیری برای انتخاب این تیم و همچنین شرایط فنی به آن توجه کرد. مشکل در رشد بازیکن در رده‌های پایین‌تر است که باعث رفتارهای غیر حرفه‌ای و تأثیرگذار در تیم‌های بزرگ‌تر مثل امید می‌شود.

مربی تیم‌های ملی در رده‌های پایه افزود: انتظار معجزه از عنایتی برای صعود به المپیک غیر منطقی بود. او تازه آمده بود و شاید نسبت به خیلی مسائل اشراف کامل نداشت. بحثی که نگران آن هستم غفلت از رشد همسایگان آسیایی ماست. این موضوع به یک نهاد و چند مدیر برنمی گردد. ساختار فوتبال پایه کاملاً ضعیف است. چرا نباید ما تورنمنتی در سطح پایه داشته باشیم. بحث مسائل مالی یک طرف و بحث توجه به این موضوع سوی دیگر است.

او تاکید کرد: آموزش فوتبال پایه در باشگاه‌ها ایراد دارد. من چندین بار در این چند سال اخیر هشدار داده‌ام که فوتبال پایه از نونهالان آغاز و به جوانان ختم می‌شود. ما مشکل آموزش در این رده‌ها را داریم. هزار و یک دلیل هم دارد که فوتبال پایه ایراد دارد. ازبکستان اصلاً تیمی نیست که قرار بود غول فوتبال باشد.

راستی با اشاره به سواد پایین مربیان پایه گفت: من ایراد را تنها در تفکرات سرمربی نمی بی نم بلکه می‌خواهم بگویم مشکل ما زیرساخت‌های مهم در فوتبال پایه است. این روند زنگ خطر جدی برای فوتبال ملی است. مربیان ما از علم روز پرورش بازیکن فاصله گرفته اند. شاید اگر توجه نکنیم در رده بزرگسالان نیز مشکل بخوریم.

او از ترس خود برای رویارویی با رقیبان بزرگ قاره آسیا در جام ملت‌های پیش رو گفت و اظهار داشت: واقعاً نگران جام ملت‌های آسیا هستم. بازی با عربستان می‌تواند برای این فوتبال ترسناک باشد. خسته شدیم اینقدر از ژاپن گفتیم که حدود ۲۵ سال پیش استارت زد و حالا آلمان را در خاکش می‌برد.

راستی در پایان دوباره تاکید کرد: ما به هیچ وجه در راه اصولی پیش نمی‌رویم. فوتبال پایه در بیراهه غوطه‌ور است. حیف استعدادهایی است که به عنوان منابع انسانی داریم. باید خیلی قوی‌تر از اینها باشیم. باور کنید همین امسال هم برای بازگشت به سطح اول فوتبال آسیا دیر است و باید از امروز ساختار اساسی تدوین و تنظیم کنیم.