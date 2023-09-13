به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید اسماعیل حسینی مازندرانی امروز چهارشنبه در آستانه شب رحلت پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) در جمع عشایر خرم‌آباد، اظهار داشت: ایجاد اسلام به اذن الهی، ترویج و تبیین و تفسیر قرآن و اجرای شریعت اسلامی از وظایف اصلی رسول‌الله بوده است و به طور خلاصه، آن حضرت مرجعی مصون از خطا در عرصه سیاسی و حکومتی و علمی به شمار می‌رفت و در سایه این خصوصیات توانست بدون خطا، اسلام را عرضه دارد و بدون هر گونه انحراف آن را ترویج، تبیین، تفسیر و اجرا و حکم کند.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه لازمه حفظ و صیانت از انقلاب صبر مردم است، تصریح کرد: همان‌طور که قرآن علل و عوامل پیروزی بنی‌اسرائیل را بر طاغوت تبعیت بنی‌اسرائیل از رهبری بیان می‌کند، راه تداوم این انقلاب نیز اطاعت از رهبری است.

نقش مؤثر عشایر در عرصه‌های مختلف انقلاب

مسئول عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی لرستان، ادامه داد: امیرالمؤمنین (ع) در نهج‌البلاغه بیان کرد که خداوند میزان صبر بنی‌اسرائیل را با قراردادن برخی سختی‌ها در برابر آنها آزموده است که اگر به امروز نگاه کنیم مردم ایران نیز دچار برخی سختی‌ها هستند که با صبر و اعتماد به دولت انقلابی حل‌وفصل خواهد شد.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تجلیل از عشایر قهرمان بیان داشت: عشایر با پیروی از مکتب رسول‌الله به معنای واقعی حامی انقلاب، کشور و نظام بوده است و در هشت سال دفاع مقدس علاوه بر پاسداری از مرزها، با دشمنان جنگیده و نقشه شوم استکبار را نقش‌برآب کردند.

وی افزود: عشایر قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در عرصه‌ها و صحنه‌های مقابله با استکبار حضور مؤثر داشته و ایفای نقش کردند و بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب نیز در جنگ اقتصادی و در عرصه فرآورده‌های گوشتی و لبنیات چرخه فعالیت را پویا نگه داشتند.

مسئول عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی لرستان، اظهار داشت: عشایر همیشه باشهامت بوده‌اند و در طول تاریخ ثابت کردند که پیرو مکتب اسلام ناب محمدی هستند و در جنگ تحمیلی نیز در خط مقدم شهدای زیادی تقدیم انقلاب کردند و در دفاع از نظام جمهوری اسلامی همواره پیش‌گام بودند و در تأمین امنیت کشور نقش بسیار مهمی را ایفا می‌نمایند.

شکست توطئه‌های دشمنان با حضور مردم در عرصه‌های مختلف انقلاب

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش و جایگاه اجتماعی و فرهنگی عشایر در رخدادهای بعد انقلاب اشاره کرد و گفت: نقش و جایگاه اجتماعی و فرهنگی عشایر در رخدادهای تاریخی و اجتماعی و فرهنگی کشور نیز دارای ارزش‌های فراوان است برای نمونه می‌توان به نقش تاریخی و ممتاز عشایر مناطق مختلف در حفظ کیان کشور به‌ویژه در دوره هشت سال دفاع مقدس و تقدیم ۱۰ هزار شهید اشاره کرد و همچنین از لحاظ اجتماعی و فرهنگی و مطرح بودن عشایر به‌عنوان حاملان و حافظان فرهنگ و ارزش‌های اصیل ایرانی و اسلامی نیز قابل‌توجه است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اهمیت حضور مردم در پای صندوق‌های رأی اشاره کرد و بیان داشت: تجربه چهل و پنج سال گذشته نیز بارها ثابت کرده است که حضور مردم فهیم ایران در حساس‌ترین برهه‌ها در صحنه سیاسی و اجتماعی خاصه انتخابات، معادلات دشمنان داخلی و خارجی را برهم زده است، این حضور چه در صحنه‌های روزهای باشکوه انقلاب و چه در صحنه‌های دفاع مقدس و چه در دفع شر داعشیان خونخوار و حتی در راهپیمایی‌های باشکوهی مانند ۹ دی‌ماه و یا ۲۲ بهمن و … بارها تجربه شده است.

مسئول عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی لرستان، ادامه داد: همه فرهیختگان جامعه باید در صف مقدم زمینه‌سازی مشارکت مردم در این میدان مهم کشور حضور پیدا کنند و اهمیت حضور گسترده مردم را در انتخابات سال جاری که از جمله اساسی‌ترین موضوع کشور است برای اقشار مختلف مردم بیش از هر زمان دیگری تبیین کنند، زیرا هرچه حضور مردم در پای صندوق‌های اخذ رأی بیشتر باشد موجب تقویت و استحکام پایه‌های نظام اسلامی و موجب شکست توطئه‌های دشمنان علیه کشور خواهد شد.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی، اضافه کرد: دشمنان بدانند با تمام فراز و فرودها، عمل‌های مأیوس‌کننده و تبلیغات منفی و کاذبی برای مشارکت‌نکردن مردم در انتخابات وجود دارد؛ ولی حضور ملت و به‌خصوص نخبگان در سرنوشت کشور بسیار مؤثر است البته باید بگویم ضمن توجه به اساس مشارکت گسترده، نباید از اصل حضور هوشمندانه، آگاهانه و عاقلانه دور شویم.

وی اظهار امیدواری کرد که ملت عزیز ایران در انتخابات سال جاری با درخشش واقعی، شکوه خود را به رخ دشمنان خواهند کشید.