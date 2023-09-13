به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار امروز چهارشنبه در جلسه شورای توسعه راهبردی لرستان، اظهار داشت: مجوز شهید «زینالدین» فرصتی است که دستگاهها بتوان در حد اقتضا برخی از نیازهای نیروی انسانی خود را مرتفع کنند.
وی ادامه داد: مدیران دستگاهها میبایست منطقههای کلیدی و ضروری خود را برای دریافت مجوز استخدامی اعلام کنند.
استاندار لرستان همچنین ارزیابی عملکرد دستگاهها را از دیگر موارد مطرح شده در این شورا عنوان کرد و افزود: دراینخصوص مکاتبات لازم از قبل با دستگاهها انجام شده و در قالب جشنواره شهید رجایی از دستگاههای برتر تجلیل خواهد شد.
زیویار، تصریح کرد: در این جشنواره دستگاههای برتر در ۱۳ سرفصل برگزیده میشوند.
وی گفت: کسب رتبههای کشوری توسط دستگاهها مهمترین معیارهای انتخاب دستگاههای برتر است.
استاندار لرستان مصوبات شورای توسعه راهبردی استان را در راستای رفع کموکسری پیش راه دستگاههای اجرایی برشمرد و تصریح کرد: در این شورا نقشههای اصلاحی اداری و توسعهای دستگاهها تدوین میشود.
نظر شما