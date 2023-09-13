اجرای طرح نظارت بر بازار نوشت افزار کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله باقری فرد شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: طرح نظارت بر بازار کیف، کفش و نوشت افزارها در سطح استان اجرایی و گشت‌های مشترک تیم‌های نظارتی فعال شده است.

باقری فرد به استمرار طرح ویژه نظارت بر بازار نوشت افزارها تا ۱۵ مهر ماه اشاره کرد و بیان داشت: برخورد قانونی با واحدهای صنفی که حقوق مصرف کننده را رعایت نکنند، انجام می‌شود.

معاون بازرسی صمت استان خاطرنشان کرد: در همین راستا چندین واحد متخلف پلمب شده است.

باقری فرد به برگزاری نمایشگاه‌های پاییزه اشاره کرد و ابراز داشت: باید ارائه کالا با تخفیف مناسب در دستور کار قرار بگیرد.