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۲۲ شهریور ۱۴۰۲، ۲۳:۵۴

معاون بازرسی صمت کهگیلویه و بویراحمد خبر داد؛

اجرای طرح نظارت بر بازار نوشت افزار کهگیلویه و بویراحمد

اجرای طرح نظارت بر بازار نوشت افزار کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج_ معاون بازرسی صمت کهگیلویه و بویراحمد گفت: طرح نظارت بر بازار نوشت افزارها در استان اجرایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله باقری فرد شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: طرح نظارت بر بازار کیف، کفش و نوشت افزارها در سطح استان اجرایی و گشت‌های مشترک تیم‌های نظارتی فعال شده است.

باقری فرد به استمرار طرح ویژه نظارت بر بازار نوشت افزارها تا ۱۵ مهر ماه اشاره کرد و بیان داشت: برخورد قانونی با واحدهای صنفی که حقوق مصرف کننده را رعایت نکنند، انجام می‌شود.

معاون بازرسی صمت استان خاطرنشان کرد: در همین راستا چندین واحد متخلف پلمب شده است.

باقری فرد به برگزاری نمایشگاه‌های پاییزه اشاره کرد و ابراز داشت: باید ارائه کالا با تخفیف مناسب در دستور کار قرار بگیرد.

کد مطلب 5885747

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