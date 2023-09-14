هدف آمریکا از مطرح کردن پروژه مسیر ترانزیتی هند تا اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «علی حسین» یکی از رهبران ائتلاف الفتح عراق تاکید کرد که پروژه آمریکا مبنی بر اتصال بنادر هند به خلیج فارس از طریق عربستان با هدف از بین بردن روابط عربستان با چین مطرح می‌شود.

وی در ادامه افزود: آمریکا به دنبال تحقق منافع خود در منطقه از طریق عربستان است. این کشور می کوشد برای تحقق اهداف خود از این طرح حمایت به عمل آورد. عربستان نیز به آن میزان که برای تقویت روابط خود با آمریکا اهمیت قائل است توجهی به منافع کشورهای عربی نمی‌کند. عراق گزینه‌های مختلفی در خصوص راه ابریشم و ارتباط شرق با غرب از طریق ترکیه و چین در کنار خط ریلی با ایران دارد.

این عضو ارشد ائتلاف فتح تصریح کرد: یکی از دلایل اصلی مطرح شدن این طرح در عربستان درآمدهای مالی است که در آینده کسب می‌شود.

جو بایدن رئیس جمهور آمریکا طرحی را مبنی بر ایجاد مسیر ترانزیتی کالا از هند به سمت خلیج فارس و از آنجا به سمت اراضی اشغالی و اروپا به جای کانال سوئز و ناکام گذاشتن تلاش‌ها برای ایجاد راه توسعه مطرح کرده است.

این طرح همچنین موجی از واکنش‌ها را در فضای مجازی در خصوص میزان نتیجه بخش بودن آن و معیارهای انتخاب کشورهایی که راه مذکور از آنها می‌گذرد به وجود آورده است.

ظاهراً کریدور مذکور یک طرح صهیونیستی برای وصل کردن بنادر هند به بندر حیفا و از آنجا به اروپا است. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا نیز گفت که کریدور راه آهن شامل هند، عربستان، امارات، اردن، اسرائیل و اتحادیه اروپا خواهد شد طرحی که جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا آن را «قرارداد واقعاً بزرگ» نامید.

تحلیلگران بر این باورند که تل آویو بر آن است تا با این اقدام قدرت مانور ایران در کریدور بین‌المللی شمال-جنوب را که در سال ۱۳۷۹ و در پی توافق سه کشور هند، ایران، و روسیه کلید خورد و مشارکت ایران در ابتکار یک جاده و یک کمر بند را که چین مبتکر آن است کمرنگ کند.

در عین حال گفته می‌شود که با کاهش ارزش کریدور شمال به جنوب و تأثیرات جنگ اوکراین، هند بر آن است تا کریدور به خاورمیانه و اروپا را جایگزین کریدور شمال-جنوب کند.

اما آنچه که درباره این پروژه گفته نمی‌شود امکان عملیاتی شدن آن با توجه به مستثنی شدن ایران از این کریدور است. به طوری که بخشی از آن در زیر آب‌های اقیانوس هند خواهد بود. این کریدور نیاز به سرمایه عظیم و هنگفتی دارد که بدون مشارکت عربستان در آن به عنوان بازوی مالی امکان تأمین مالی آن از سوی طرف‌ها وجود ندارد. اما عربستان در شرایطی می‌تواند در آن شرکت کند که روابط خود را با رژیم صهیونیستی در آینده نزدیک عادی کند لذا آمریکا، و رژیم صهیونیستی باید شروط عربستان را برای این عادی سازی که همان دستیابی به فناوری هسته‌ای است بپذیرند.