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۲۴ شهریور ۱۴۰۲، ۱۱:۲۹

مدیرکل انتقال خون کرمانشاه خبر داد؛

مشارکت ۸۰۰۰ کرمانشاهی در پویش نذر خون

مشارکت ۸۰۰۰ کرمانشاهی در پویش نذر خون

کرمانشاه- مدیرکل انتقال خون کرمانشاه از مشارکت ۸ هزار کرمانشاهی در پویش نذر خون از ابتدای ماه محرم تا اربعین حسینی خبر داد.

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ذخیره خون استان کرمانشاه، اظهار کرد: با وجود مطلوب بودن وضعیت ذخیره خون استان اما به دلیل تعطیلات پیش رو و افزایش حجم مسافرت‌ها و بار ترافیکی در روزهای پایانی فصل تابستان و احتمال افزایش نیاز به خون مراکز بیمارستانی نیز بیشتر خواهد شد.

وی با تاکید بر همیشگی بودن نیاز به خون و حضور اهدا کنندگان، افزود: فرآورده‌های حیاتی مانند پلاکت تنها سه روز عمر دارند که در صورت کاهش مراجعات روزانه با افت ذخیره پلاکت خون مواجه خواهیم بود.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه تصریح کرد: پویش نذر خون از ابتدای ماه محرم آغاز شده و تا به امروز شاهد استقبال خوبی از سوی اهدا کنندگان خون بوده و تا پایان ماه صفر نیز ادامه خواهد داشت و از همشهریان تقاضا می‌شود مشارکت در پویش نذر خون طی روزهای پایانی این پویش را فراموش نکنند.

میرزاده ادامه داد: با اهدای هر واحد خون از سوی اهدا کنندگان حداقل جان سه نفر نجات پیدا می‌کنند که مردم می‌توانند به شکرانه سلامت خود در این امر خیر کمک کننده به بیماران نیازمند باشند که بر همین اساس مرکز انتقال خون استان در روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه از ساعت هشت صبح خونگیری از اهدا کنندگان انجام می‌گیرد.

وی تاکید کرد: با توجه به استقبال خوب مردم و مشارکت در پویش نذر خون از ابتدای ماه محرم تا روز اربعین بیش از ۱۰ هزار مراجعه کننده داشتیم که بیش از هشت هزار نفر موفق به اهدا خون شدند که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود چهار درصد افزایش خونگیری داشتیم.

کد مطلب 5886403

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