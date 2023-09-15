شیر مادر میکروب های سالم تری را برای نوزادان تامین می کند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، دکتر «ایگناتیوس من یائو زتو»، یکی از نویسندگان این مقاله از مؤسسه تغذیه مادران و نوزادان ییلی در پکن چین، گفت: «در اینجا ما نشان میدهیم که غلظت پروتئینهای خاص در شیر مادر، فراوانی میکروارگانیسمهای خاص روده را در نوزادان فراهم میکند، که برای سلامتی مهم و ضروری هستند.»
زتو گفت: «این یافتهها نشان میدهد که پروتئینهای شیر مادر در رشد اولیه ایمنی و متابولیک ایمنی نوزادان نقش دارند.»
به گفته محققان، عملکرد تقویت کننده سیستم ایمنی پروتئینهای شیر مادر ممکن است دو جنبه داشته باشد. آنها ممکن است با تنظیم فراوانی میکروبها در میکروبیوم روده به طور مستقیم، اما همچنین غیرمستقیم، سیستم ایمنی را تحریک کنند، که به نوبه خود بر ایمنی تأثیر میگذارد.
محققان ترکیب پروتئین شیر مادر ۲۳ مادر چینی را با استفاده از کروماتوگرافی مایع - طیف سنجی جرمی فوق العاده بررسی کردند.
آنها همچنین تنوع و فراوانی میکروبهای مفید روده را در مدفوع نوزادان بررسی کردند.
زتو گفت: «ما بر روی ۹ پروتئین شیر از جمله استئوپونتین، لاکتالبومین و K-کازئین تمرکز کردیم، زیرا اخیراً مشخص شد که این پروتئینها برای رشد اولیه نوزادان مفید هستند. عملکرد و مکانیسم آنها هنوز به طور کامل کشف نشده است، بنابراین ما میخواستیم نقش بالقوه آنها را در تنظیم میکروبیوم نوزادان بررسی کنیم.»
محققان دریافتند که غلظت پروتئین در شیر مادر در ۴۲ روز پس از زایمان ۱.۶ درصد و در سه ماه پس از زایمان ۱.۲ درصد است.
فراوانترین پروتئینها کازئین، آ-لاکتالبومین و لاکتوفرین بودند. غلظت اکثر پروتئینهای مورد مطالعه از ۴۲ روز به سه ماه پس از زایمان کاهش یافت، به استثنای ایمونوگلوبولین A که یک آنتی بادی مهم برای عملکرد ایمنی غشاهای مخاطی است.
میکروبیوم روده نوزادان عمدتاً از جنسهای باکتریایی Bifidobacterium، Escherichia، Streptococcus و Enterobacter تشکیل شده است.
تیم تحقیقاتی قویترین ارتباط را بین غلظت پروتئینهای شیر مادر و دو باکتری مفید یافتند که در میکروبیوم روده نوزادان نسبتاً نادر بودند. آنها کلستریدیوم بوتیریکوم و پاراباکتروئید دیستازونیس بودند. هر دو به عنوان پروبیوتیک برای انسان و حیوانات اهلی استفاده میشوند.
تغییرات در غلظت پروتئینهای خاص، تغییرات در باکتریهای خاصی را توضیح میدهد که میتوانند عملکرد روده را تنظیم کنند، با بیماری التهابی روده مبارزه کنند و با دیابت و سرطان روده بزرگ مقابله کنند.
نویسندگان نتیجه گرفتند: «نتایج این مطالعه نشان میدهد که پروتئینهای خاص در شیر مادر میتوانند بر فراوانی میکروبهای روده خاص در نوزادان تأثیر بگذارند و نقش مهمی در رشد اولیه ایمنی و متابولیک دارند».
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