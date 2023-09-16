تبادل اطلاعاتی پلیس منجر به کشف ۲۱۰ کیلوگرم تریاک شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سهام صالحی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی کسب اخبار و گزارش واصله مبنی بر فعالیت یک نفر قاچاقچی در امر تهیه، حمل و توزیع مواد مخدر در سطح استان هرمزگان، بوشهر و فارس، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر قرار گرفت.

جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر افزود: با اقدامات ویژه پلیسی و اطلاعاتی مشخص شد متهم در صدد حمل مقادیر قابل توجهی مواد مخدر به مقصد شهرستان بندر خمیر استان هرمزگان است.

وی ادامه داد: در همین رابطه طی تبادل با استان هرمزگان و هدایت و پشتیبانی اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر، خودروی سمند حامل مواد مخدر در ورودی شهر بندر خمیر شناسایی و در یک عملیات منسجم توقیف و به مقر انتظامی دلالت داده شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو ۲۱۰ کیلوگرم مواد مخدر تریاک کشف و ضبط شد. تصریح کرد: در این ارتباط یک نفر قاچاقچی دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شد.