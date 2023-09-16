  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۵ شهریور ۱۴۰۲، ۱۰:۴۳

فرماندار شهرستان کوهرنگ:

زیرساخت‌های گردشگری چشمه دیمه ضعیف است

زیرساخت‌های گردشگری چشمه دیمه ضعیف است

شهرکرد_فرماندار شهرستان کوهرنگ گفت: متاسفانه زیرساخت‌های گردشگری چشمه دیمه ضعیف بوده و بعضاً مشکلاتی را برای گردشگران بوجود می‌آید.

به گزارش خبرنگار مهر، شهباز اکبری صبح شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: منطقه گردشگری چشمه دیمه به بخش خصوصی واگذار شده است که نحوه خدمات دهی آنها به گردشگران خوب است.

وی با اشاره به اینکه در طی روزهای تعطیل منطقه گردشگری دیمه شاهد مسافران زیادی بوده است تصریح کرد: طی ارزیابی‌های صورت گرفته گردشگرانی که به این منطقه آمده‌اند از نحوه خدمات‌دهی اعلام رضایت کرده‌اند اما متأسفانه از نبود زیرساخت‌های لازم گلایه داشتند.

اکبری ادامه داد: متأسفانه زیرساخت برای اینهمه مسافر وجود ندارد و بعضاً مشکلاتی را برای گردشگران بوجود می‌آید.

وی از بخش خصوصی دیمه تقدیر کرد و گفت: بزودی پیمانکار جدید دیمه کار خود را شروع و شاهد اضافه شدن فضای بیشتر به این مجموعه هستیم.

کد خبر 5886902

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

