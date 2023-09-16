۲۵ شهریور ۱۴۰۲، ۱۲:۳۸

آرای کمیته تعیین وضعیت برای فوتسال کشور

کمیته تعیین وضعیت بازیکنان، آرای جدید خود در لیگ فوتسال کشور را درباره پرونده های مطروحه صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای جدید صادره کمیته تعیین وضعیت به شرح زیر است:

* با توجه به شکایت باشگاه چیپس کامل مشهد از باشگاه رکن آذین خاورمیانه، کمیته وضعیت بازیکنان دعوی خواهان را مردود اعلام کرد.

* در پی شکایت باشگاه استعداد درخشان آمل از باشگاه پارس جنوبی جم، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲۴۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵ میلیون و ۲۳۲ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

* در پرونده شکایت باشگاه بوتا پارس ایرانیان از باشگاه فوتسال تن تاک، کمیته وضعیت بازیکنان دعوی خواهان را مردود اعلام کرد.

کد خبر 5886983

