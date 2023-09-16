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۲۵ شهریور ۱۴۰۲، ۱۶:۵۰

مدیر جهادکشاورزی طارم:

برداشت زیتون کنسروی از ۲۱ هزار هکتار باغات طارم آغاز شد

برداشت زیتون کنسروی از ۲۱ هزار هکتار باغات طارم آغاز شد

زنجان-مدیر جهادکشاورزی طارم گفت: برداشت زیتون کنسروی از ۲۱ هزار هکتار باغات طارم آغاز شده است که پیش بینی می‌شود ۲۰ هزار تن محصول برداشت شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر یار محمدی روز شنبه با اشاره به اینکه امسال محصول زیتون سال نیاور محسوب می‌شود گفت: پیش بینی می‌شود ۲۰ هزار تن زیتون برداشت شود

وی با بیان اینکه ۶ هزار و ۵۰۰ بهره بردار زیتون در طارم برداشت این محصول را از بیش از ۲۱ هزار هکتار باغات بارده آغاز کردند، کگکگ / گفت: شهرستان طارم رتبه نخست تولید زیتون در کشور را دارد و بیش از ۴۰ درصد زیتون در این شهرستان تولید می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی طارم افزود: برداشت محصول زیتون در طارم از نیمه دوم شهریورماه آغاز و تا اواخر مهرماه ادامه می‌یابد که پیش بینی می شود با توجه به کاهش تولید زیتون امسال بخش عمده این محصول به صورت کنسروی برداشت شود.

یارمحمدی گفت: طارم به دلیل برخورداری از شریان حیاتی رودخانه قزل اوزن و خاک حاصلخیز به بزرگترین قطب کشاورزی استان و منطقه تبدیل شده و کیفیت محصولات باغی و زراعی بویژه محصول زیتون آن شهرت جهانی دارد به طوری که این شهرستان برای چندمین بار رکورد جهانی برداشت زیتون را به خود اختصاص داده و بالاتر از کشورهایی، چون اسپانیا، ایتالیا، مراکش و ترکیه قرار گرفته است.

مدیر جهادکشاورزی طارم بابیان اینکه ارقام زیتون داخلی مورد کشت در شهرستان طارم شامل، زرد زیتون، روغنی، شنگه، ماری و گلوله زیتون است، ادامه داد: رقم زرد زیتون با ۹۰ درصد سطح زیر کشت بیشترین سطح را در بین ارقام زیتون به خود اختصاص داده است.

یارمحمدی افزود: طارم، یکی از بزرگترین بانک ژن‌های زیتون خاورمیانه است و در حال حاضر ایستگاه تحقیقات زیتون طارم، با در نظر گرفتن ژنوتیپ‌ها و ارقام موجود خود بین ایستگاه‌های زیتون کشور، مقام اول را دارد.

کد مطلب 5887125

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