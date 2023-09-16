ازدحام در خروجی های مشهد/ مسافران برای بازگشت عجله نکنند

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش امانی با تشریح آخرین وضعیت خروج زائران از مشهد و ازدحام مسافران گفت: زائران بارگاه منور رضوی برای خروج از مشهد عجله نکنند، با توجه به ازدحام در خروجی‌های مشهد، مسافران در صورت امکان سفر بازگشت به شهرهایشان را در سه روز آینده برنامه ریزی کنند.

امانی افزود: اینک با ازدحام در خروج خودروها از مشهد مواجه هستیم بویژه ترافیک خودروها در جاده مشهد- نیشابور- سبزوار از تراکم بالایی برخوردار است.

وی به رانندگان توصیه کرد: برای جلوگیری از خواب آلودگی و بروز سوانح، رانندگان ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی بعد از هر ۲ ساعت رانندگی یک ربع ساعت استراحت کنند.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: زائران قبل از خروج از مشهد بر اساس اطلاعات ستاد زیارت خراسان رضوی یا سامانه ۱۴۱ اطلاعات راه‌های سازمان راهداری وضعیت ترافیک در جاده‌ها را جویا شوند و سپس برای سفر بازگشت خود از مشهد اقدام کنند.