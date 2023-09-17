۲۸۷ کلاس درس برای سال تحصیلی جدید در اصفهان آماده شد

مجید نسیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۵۳ باب مدرسه که شامل ۲۸۷ کلاس درس می‌شود با هزینه‌ای بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات دولتی و مشارکت خیران در مناطق مختلف استان ساخته شده و آماده تحویل است.

وی اضافه کرد: این مدارس نوساز برای مهر امسال و آغاز سال تحصیلی جدید (۱۴۰۲- ۱۴۰۳) تحویل دانش‌آموزان استان خواهد شد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان ابراز داشت: قدردان همکاری خیران مدرسه ساز هستیم زیرا اگر کمک خیران نبود، آموزش و پرورش در این حوزه وضعیت مناسبی نداشت درحالی که با همراهی خیران با سرعت در هر فصلی تعدادی پروژه و کلاس درس ساخته و تحویل آموزش و پرورش می‌شود که عمده آن با کمک خیران و تلاش مجموعه دولت صورت می‌گیرد.

به گزارش مهر، استان اصفهان یک میلیون نفر دانش آموز و حدود ۶ هزار باب مدرسه دارد.