به گزارش خبرنگار مهر، علی کشتکار صبح یکشنبه در نشت هماهنگی برگزاری طرح نظارت ویژه بازگشایی مدارس اظهار داشت: در این طرح بر فروش اقلام پرمصرف دانشآموزان مانند خودکار، نوشت افزار، دفتر، کیف و کفش و… نظارت میشود.
وی اضافه کرد: هماکنون اکیپهای بازرسی در دشتستان از برای بازرسی کالاها در نظر گرفته شدهاند و اقلامی که شامل بازرسی میشوند اغلب اقلام پر مصرف دانشآموزان مانند خودکار، دفتر و … هستند.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت دشتستان بیان داشت: در صورتی که مشخص شود فردی در فروش محصولات تخلفی انجام داده است پرونده تخلف تشکیل و سپس برای صدور رأی به تعزیرات ارسال میشود.
وی گفت: تخلفات این فصل نیز شامل گرانفروشی و عدم درج قیمت بر محصول و… میشود که در صورت مشاهده هرگونه تخلف با اصناف متخلف برخورد خواهد شد.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دشتستان با اشاره به اینکه ستاد خبری و واحد رسیدگی به گزارشات مردمی آماده پاسخگویی و ثبت شکایات شهروندان است گفت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف میتوانند مراتب را گزارش دهند.
نظر شما