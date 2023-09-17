آزادی ۸ زندانی دربند در سبزوار در ایام شهادت امام رضا (ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل عجمی گفت: همزمان با فرارسیدن سالروز شهادت امام رضا (ع) و در حاشیه مراسم عزاداری زندانیان سبزواری، آزادی ۸ زندانی دربند در سبزوار هشت نفر از زندانیان نیازمند این شهرستان از زندان آزاد شدند.

عجمی افزود: با تلاش و پیگیری مددکاری زندان سبزوار، سه نفر از این زندانیان با بخشش شاکیان پرونده و کمک‌های نقدی خیّران نیک اندیش به مبلغ یک میلیارد ریال و پنج زندانی دیگر نیز با مساعدت مرجع قضائی و بهره گیری از تخفیف‌های قانونی از زندان آزاد شدند و به کانون گرم خانواده خود بازگشتند.