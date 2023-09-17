به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، دلایل مهمی برای خرید نهال گردو می‌توان نام برد. برای یک باغدارحرفه ای سود اقتصادی بالا و طول عمر زیاد درخت گردو مولفه مهمی است. اما یک باغدار حرفه‌ای به چه روشی نهال گردو را انتخاب و خریداری می‌کند؟

مغز گردو دارای خاصیت و فواید بی شماری است و در بسیاری از مصارف تجاری و غیر تجاری استفاده می‌شود، به همین دلیل پرورش نهال گردو بسیار سود آوراست. اگر زمین کشاورزی مورد نظر دارای شرایط اقلیمی مناسب برای کاشت نهال گردو باشد، می‌تواند یک سرمایه گذاری ایمن و سود آور در زمینه باغداری و کشاورزی پایه گذاری شود.

پرورش درخت گردو جنبه اقتصادی بالایی دارد و سوددهی بالایی از فروش گردو و چوب گردو بدست می‌آید. همچنین هزینه احداث باغ نهال گردو و هزینه نگهداری و پرورش این درخت قابل مقایسه با سود آوری بالا ای که دارد نیست، چراکه نگهداری از نهال گردو نیاز به ابزار خاصی ندارد و به همین دلیل کاشت این نهال بسیار توصیه می‌شود.

چرا نهال گردو بکاریم؟

خرید نهال گردو دلایل مختلف و متعددی ممکن است داشته باشد؛ از جمله خرید نهال صرفاً برای تکمیل بودن سبد محصولات یک باغ، خرید برای مصرف شخصی یا خرید برای حرکات اقتصادی و سرمایه گذاری.

در دوحالت ابتدایی در صورت انتخاب اشتباه هم ضرر زیادی متوجه فرد نخواهد شد، ولی اگر برای سرمایه گذاری بلند مدت و با دید تجاری قصد خرید نهال گردو را دارید، حتماً باید لیست قیمت نهال گردو را به دقت بررسی کرده و اگر قصد خرید نهال گردو اینترنتی را دارید حتماً از یک وب سایت معتبر و نهالستان قابل قبول خرید را انجام دهید.

نکات قابل توجه در خرید نهال گردو از نگاه باغداران حرفه‌ای:

برای داشتن یک باغ گردو خوب و پر بازده، باید در انتخاب نهال گردو بسیار دقت کنید، چرا که با برگزیدن نهال مناسب تقریباً نیمه راه را رفته اید. با رعایت نکات زیر می‌توانید بهترین رقم نهال گردو را متناسب با زمین مورد نظر خریداری کنید.

- خریداری از نهالستان معتمد: یکی ازعوامل حائز اهمیت در خریداری نهال گردو که باید به آن توجه کنید، این است که از نهالستان معتبر خریداری کنید. یک نهالستان معتبر باید دارای ویژگی‌هایی مانند:

- گواهی قرنطینه

- گواهی سلامت

- مجوز جهاد کشاورزی

- لیبل استاندارد

- تضمین بازگشت وجه جهت عدم رضایت از نهال

اگر تجربه کافی جهت خریداری نهال گردو را ندارید، بهتر است حتماً با کارشناس کشاورزی مشورت کنید تا بتوانید بهترین رقم نهال گردو را سازگار با منطقه اقلیمی مورد نظر خریداری کنید.

عمر اقتصادی نهال گردو چقدر است؟

برای یک باغدار حرفه‌ای عمر اقتصادی نهال گردو خیلی مهم است. عمر اقتصادی نهال‌های گردو باهم متفاوت است ولی حداقل عمر اقتصادی درخت گردو ۶۰ تا ۷۰ سال است و حداکثر عمر اقتصادی درخت گردو بین ۸۰ تا ۱۰۰ سال است که این میزان بستگی دارد به شیوه نگهداری از درخت و شرایط آب و هوایی زمین کشاورزی و باغداری شما. طول عمر بالا و برداشت مناسب از هر درخت گردو جزو عوامل موثر و دلایل مهم برای خرید نهال گردو و کشت آن است.

دقت داشته باشید که ارقام مختلف گردو بطور متوسط بعد از ۶ سال به باردهی تجاری خواهند رسید. در واقع دلیل جذاب و مهم احداث باغ گردو پایداری و عمر بالای این سرمایه گذاری است. برای خریدنهال گردو شما دو انتخاب خواهید داشت. استفاده از ارقام پیوندی یا ارقام بذری؛ در ادامه بیشتر با این رقم‌ها آشنا خواهیم شد.

باغدار حرفه‌ای چه ارقامی را کشت می‌کند؟

یک باغدار حرفه‌ای از هر دو مدل پیوندی و بذری برای کشت استفاده می‌کند. انواع ارقام نهال گردو پیوندی و بذری چه ارقامی هستند:

نهال گردو پیوندی: برای اینکه بهتر با معنی و مفهوم نهال گردو پیوندی آشنا شوید، باید بدانید حاصل ترکیب ژنتیکی ۲ یا چند نهال را نهال پیوندی می‌گویند.

بهترین نوع نهال پیوندی:

. چندلر پیوندی.

. فرنور پیوندی.

. ژنوتیپ برتر پیوندی.

بهترین نوع نهال بذری:

. گردو خوشه‌ای.

. گردو خارجی.

. گردو ژنوتیپ ارغوان کانادایی.

باید این نکته را در نظر بگیرید که نهال‌های پیوندی به نسبت نهال‌های بذری دارای مقاومت بیشتر در برابر آفات هستند و از باردهی بهتری هم برخوردار هستند.

نژادهای برتر نهال گردو از دید باغدار حرفه‌ای:

نهال گردو ژنوتیپ برتر ارغوان نهال

نهال گردو دماوند

نهال گردو خارجی

نهال گردو خوشه‌ای

نهال گردو چندلر

در ادامه به بررسی بیشتر دو ارقام نهال گردو چندلر و ژنوتیپ برتر ارغوان می‌پردازیم.

نهال گردو ژنوتیپ ارغوان:

نهال گردو ژنوتیپ ارغوان، اصالتاً گردویی کانادایی است و منشا این نهال در کانادا است. این نهال از گونه پیوندی و اصلاح شده است و به همین دلیل باردهی بالایی دارد، این نهال یکی از نژادهای پرطرفدار در بین کشاورزان است. اگر قصد خرید و کاشت این محصول را دارید گزینه بسیار مناسبی را انتخاب کرده اید. از خصوصیات بارز و اقتصادی این رقم می‌توان به موراد زیر اشاره کرد:

وزن میوه رسیده حدود ۱۳ تا ۱۴ گرم است و وزن مغز آن حدود ۶ تا ۷ گرم است.

رنگ مغز گردو قهوه‌ای روشن و سفید شیری است.

پوست نسبتاً نازکی دارد و به راحتی از مغز جدا می‌شود. (برای مردم عادی ویژگی پوست کاغذی در حال حاضر یک فاکتور مهم خرید است)

مغز بسیار چرب و خوشمزه ای دارد.

میوه گردو درشتی دارد و بیضی شکل است.

نهال گردو چندلر پیوندی:

نهال گردو چندلر، به دلیل میزان باردهی بالا در بین کشاورزان و باغداران بسیار مورد استقبال قرار گرفته است، از خصوصیات بارز و اقتصادی این رقم می‌توان به موراد زیر اشاره کرد.

وزن گردو رسیده حدود ۱۳ تا ۱۴ گرم است و وزن مغز آن حدود ۶ تا ۷ گرم است.

در سن بلوغ هر درخت حدود ۶۰ تا ۷۰ کیلوگرم محصول می‌دهد.

عمر اقتصادی حوالی ۸۰ سال

منشا پیدایش نهال گردو چندلر:

محل پیدایش گردو چندلر درآمریکا است، این نهال از گونه نژادهای پیوندی است که با اصلاحات آزمایشگاهی که بر روی آن اعمال شده به گونه‌ای پر بازده تبدیل شده است.

بطور کل سعی شد دلایل مهم برای خرید نهال گردو را بیان کنیم. قطعاً خرید مناسب + نگهداری و کشت مناسب خروجی و سود مناسب را در پی خواهد داشت. در صورتیکه قصد احداث باغ گردو داشته و تجربه کافی در خصوص انتخاب رقم مورد نظر را ندارید، پیشنهاد می‌شود حتماً از کارشناسان خبره حوزه نهال کسب اطلاعات کنید. در صورتی هم که قصد خرید و فروش اینترنتی نهال گردو را دارید، حتماً از وب سایت‌های معتبر اقدام به خرید نمایید. خرید نهال گردو از نهالستان ارغوان نهال گزینه مناسبی برای این مورد است.

سایت مرکز خرید و فروش نهال: https://www.nahalarghavan.com

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