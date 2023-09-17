یزد میزبان بیست و هشتمین کنگره سراسری قرآن سمپاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دهقان، صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری بیست و هشتمین کنگره سراسری قرآن کریم مدارس استعدادهای درخشان به میزبانی این استان خبر داد و گفت: این کنگره ۷ الی ۱۴ مهرماه با حضور متسابقان سراسر کشور در استان یزد برگزار میشود.
وی با اشاره به اینکه دانشآموزان در چهار مرحله مدرسهای، استانی، قطبی و کشوری به رقابت با یکدیگر میپردازند اظهار کرد: این مسابقات در چهار رشته حفظ، حفظ ویژه، قرائت و مفاهیم و در دو گروه دختران و پسران برگزار میشود که مسابقات رشته مفاهیم در محورهای «خودباوری» و «تمدنسازی» در چالشهای سهگانه خودباختگی، انفعال و ناامیدی در دو حوزه محتوایی و هنری و پنج قالب ساخت کلیپ، نماهنگ، تهیه پادکست (پاد پخش)، پاورپوینت (پردهنگار)، نمایش رادیویی و اینفوگراف (اطلاعنگاشت) انجام میشود.
دهقان ادامه داد: دانشآموزان در مراحل مذکور به رقابت با یکدیگر پرداخته و ۸۰۰ نفر توانستند به مرحله کشوری راه یابند که از این تعداد ۴۰۰ نفر در گروه دختران و ۴۰۰ نفر در گروه پسران در مرحله کشوری مسابقات به میزبانی یزد حضور خواهند داشت و به رقابت با یکدیگر میپردازند.
مسئول اجرایی بیست و هشتمین کنگره سراسری قرآن کریم مدارس استعدادهای درخشان با اشاره به اینکه استان یزد با همکاری استانهای دیگر این مسابقات را داوری خواهند کرد، بسترسازی مناسب برای انس بیشتر دانشآموزان و افزایش علاقهمندی به قرآن کریم، توسعه و ترویج قرائت، حفظ، تفسیر، تدبر، فهم و بهرهگیری از دستورات قرآن کریم در زندگی، بهرهمندی از معارف قرآنی جهت اعتلای اخلاق، ایمان و بصیرت دینی دانشآموزان و تقویت و توسعه محافل معنوی و قرآنی در بین آنها را از اهداف برگزاری این کنگره برشمرد.
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