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۲۶ شهریور ۱۴۰۲، ۱۲:۵۸

با هدف کاهش میزان مراجعات انجام گرفت؛

راه‌اندازی سامانه تعاملی «نام» در ثبت احوال

راه‌اندازی سامانه تعاملی «نام» در ثبت احوال

معاون امور هویتی سازمان ثبت احوال کشور از ایجاد سامانه تعاملی «نام» در سازمان ثبت احوال کشور در جهت کاهش میزان مراجعات حضوری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر عباسی؛ معاون امور هویتی سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به ایجاد سامانه تعاملی نام در سازمان ثبت احوال کشور اظهار کرد: مطابق مصوبات برنامه اجرایی سال ۱۴۰۲ سازمان ثبت احوال، سامانه تحت وب جهت مشاهده اسامی مجاز و معانی آن‌ها با امکان جستجوی اسامی بر اساس معانی و فراوانی نام‌ها، معیارهای انتخاب نام و مطابق با گویش‌های رایج کشور و همچنین با داشتن امکان ارائه مشاوره بر خط در خصوص انتخاب نام ایجاد شد.

وی ادامه داد: در این راستا پس از انجام اقداماتی از قبیل بررسی نمونه‌های موجود و تحلیل و شناخت نیازمندی‌ها، با تهیه RFP، تأمین زیرساخت مورد نیاز، تست و نصب و راه‌اندازی در محیط پایلوت و پس از دریافت بازخورد و پیاده‌سازی آن‌ها سامانه مذکور آماده بهره‌برداری خواهد بود.

معاون امور هویتی سازمان ثبت احوال کشور بیان کرد: همچنین راه‌اندازی این سامانه موجب توسعه خدمات الکترونیک سازمان، کاهش میزان مراجعات حضوری، کاهش هزینه‌های انجام خدمات برای شهروندان و سازمان، افزایش بهره‌وری کارکنان، افزایش سرعت ارائه خدمات و میزان رضایت شهروندان خواهد شد.

کد مطلب 5887615
مهشید جعفری معظم

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    نظرات

    • حمید IR ۰۹:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۷
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      پاسخ
      خب کو این سامانه؟ اگر راه افتاده چرا جستجو میکنیم به جایی نمی رسیم؟ شاید برای دیدن خودشون فقط درستش کردن!

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