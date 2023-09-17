به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر عباسی؛ معاون امور هویتی سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به ایجاد سامانه تعاملی نام در سازمان ثبت احوال کشور اظهار کرد: مطابق مصوبات برنامه اجرایی سال ۱۴۰۲ سازمان ثبت احوال، سامانه تحت وب جهت مشاهده اسامی مجاز و معانی آن‌ها با امکان جستجوی اسامی بر اساس معانی و فراوانی نام‌ها، معیارهای انتخاب نام و مطابق با گویش‌های رایج کشور و همچنین با داشتن امکان ارائه مشاوره بر خط در خصوص انتخاب نام ایجاد شد.

وی ادامه داد: در این راستا پس از انجام اقداماتی از قبیل بررسی نمونه‌های موجود و تحلیل و شناخت نیازمندی‌ها، با تهیه RFP، تأمین زیرساخت مورد نیاز، تست و نصب و راه‌اندازی در محیط پایلوت و پس از دریافت بازخورد و پیاده‌سازی آن‌ها سامانه مذکور آماده بهره‌برداری خواهد بود.

معاون امور هویتی سازمان ثبت احوال کشور بیان کرد: همچنین راه‌اندازی این سامانه موجب توسعه خدمات الکترونیک سازمان، کاهش میزان مراجعات حضوری، کاهش هزینه‌های انجام خدمات برای شهروندان و سازمان، افزایش بهره‌وری کارکنان، افزایش سرعت ارائه خدمات و میزان رضایت شهروندان خواهد شد.