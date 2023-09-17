به گزارش خبرنگار مهر، کلیم‌الله وثوقی ظهر یکشنبه در بازدید از پایانه مسافربری اردبیل از اختصاص ۵۷ دستگاه ناوگان از استان اردبیل برای جابجایی زائران مشهد خبر داد و اظهار کرد: ناوگان حمل و نقل مسافری این استان جهت اعزام زائران به مشهدالرضا از آمادگی لازم برخوردار است و تمامی امکانات موجود را بسیج خواهیم کرد تا در زمان بازگشت زوار کمترین مشکل را داشته باشند.

وی با بیان اینکه این طرح از ۲۰ شهریور آغاز شده و تا ۳۱ شهریور ماه ادامه دارد، گفت: تاکنون بیش از یک هزار و ۶۰۰ نفر زائر از استان اردبیل به حرم رضوی جابجا شده است که برای ارائه ایده‌آل‌ترین خدمات به زائران کمیته‌هایی تخصصی برنامه‌ریزی، ارزیابی و نظارتی در حوزه حمل و نقل تشکیل شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل با اشاره به بازدید فنی و مستمر کارشناسان از اتوبوس‌های برون شهری در راستای خدمات رسانی بهتر به مسافران و ارتقای ایمنی سفر آن‌ها افزود: همچنین در امر ایمنی از هیچ گونه اغماض و کوتاهی چشم‌ پوشی نخواهیم کرد.

وثوقی خاطرنشان کرد: برای اعزام زائران به مشهد مقدس، ناوگان اتوبوسی مورد نیاز پیش‌بینی شده که با همت رانندگان و شرکت‌های مسافربری استان، امیدواریم مانند طرح اربعین خدمتگزار مردم شریف استان باشیم.

وی افزود: کاربران جاده‌ای برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها و طرح مشکلات، پیشنهادات و انتقادات خود چه در حوزه راه‌ها و چه حوزه حمل و نقل می‌توانند با سامانه ۱۴۱ تماس بگیرند.