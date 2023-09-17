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۲۶ شهریور ۱۴۰۲، ۱۴:۲۳

مدیرکل راهداری اردبیل خبر داد؛

اختصاص ۵۷دستگاه ناوگان جاده‌ای اردبیل برای جابه جایی زائران مشهد

اختصاص ۵۷دستگاه ناوگان جاده‌ای اردبیل برای جابه جایی زائران مشهد

اردبیل-مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل گفت: ۵۷ دستگاه ناوگان جاده‌ای از استان اردبیل برای جابجایی زائران مشهد اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، کلیم‌الله وثوقی ظهر یکشنبه در بازدید از پایانه مسافربری اردبیل از اختصاص ۵۷ دستگاه ناوگان از استان اردبیل برای جابجایی زائران مشهد خبر داد و اظهار کرد: ناوگان حمل و نقل مسافری این استان جهت اعزام زائران به مشهدالرضا از آمادگی لازم برخوردار است و تمامی امکانات موجود را بسیج خواهیم کرد تا در زمان بازگشت زوار کمترین مشکل را داشته باشند.

وی با بیان اینکه این طرح از ۲۰ شهریور آغاز شده و تا ۳۱ شهریور ماه ادامه دارد، گفت: تاکنون بیش از یک هزار و ۶۰۰ نفر زائر از استان اردبیل به حرم رضوی جابجا شده است که برای ارائه ایده‌آل‌ترین خدمات به زائران کمیته‌هایی تخصصی برنامه‌ریزی، ارزیابی و نظارتی در حوزه حمل و نقل تشکیل شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل با اشاره به بازدید فنی و مستمر کارشناسان از اتوبوس‌های برون شهری در راستای خدمات رسانی بهتر به مسافران و ارتقای ایمنی سفر آن‌ها افزود: همچنین در امر ایمنی از هیچ گونه اغماض و کوتاهی چشم‌ پوشی نخواهیم کرد.

وثوقی خاطرنشان کرد: برای اعزام زائران به مشهد مقدس، ناوگان اتوبوسی مورد نیاز پیش‌بینی شده که با همت رانندگان و شرکت‌های مسافربری استان، امیدواریم مانند طرح اربعین خدمتگزار مردم شریف استان باشیم.

وی افزود: کاربران جاده‌ای برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها و طرح مشکلات، پیشنهادات و انتقادات خود چه در حوزه راه‌ها و چه حوزه حمل و نقل می‌توانند با سامانه ۱۴۱ تماس بگیرند.

کد مطلب 5887717

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