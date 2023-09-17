اتمام حجت با اغتشاشاگران/ مجازات سنگین در انتظار خاطیان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین میرکمالی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی دفتر دادستانی شاهرود از اتمام حجت دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شاهرود با اغتشاشگران خبر داد و ابراز کرد: کسانی که در تجمعات غیر قانونی امسال دستگیر شوند، مجازاتشان سنگین خواهد بود.

وی افزود: شاید بتوانیم اغتشاشگران سال گذشته را فریب خورده تلقی کنیم اما کسانی که در تجمعات غیرقانونی امسال در میادین حاضر می‌شوند، عالماً و عامداً و با علم و آگاهی اقدام به تجمع، اغتشاش و حرمت شکنی کرده‌اند.

دادستان شاهرود گفت: برخی افراد که به‌عنوان سرکرده در اغتشاشات حاضر می‌شوند و موجب تهییج، تشویق و سازماندهی دیگر اغتشاشگران می‌شوند با عنوان اتهامی محاربه، تحت تعقیب قرار خواهند گرفت زیرا با سرویس‌های جاسوسی بیگانه وگروهک‌های ضد انقلاب ارتباط دارند و برنامه‌های آنها را اجرا می‌کنند و اگر حداقل سه نفر دسته‌ای را با هدف برهم زدن امنیت تشکیل دهند مطابق ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ از دو تا ده سال محکوم می‌شوند.

میرکمالی با بیان اینکه هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به هر نحو فعالیت تبلیغی کند مطابق ماده ۵۰۰ قانون به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد، تاکید داشت: نهایتاً اینکه هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی کنند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم کنند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد مطابق ماده ۶۱۰ قانون مذکور به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.

وی با بیان اینکه خانواده‌های شاهرودی از هر گونه غیبت فرزندانشان از کانون گرم خانواده مطلع و اجازه حضور فرزندشان در تجمعات ضد امنیتی را ندهند، افزود: برخی جوانان فریب اخبار دروغین رسانه‌های دشمن را خورده و مطالب کذب ایشان را صحیح فرض می‌کنند که از این حیث والدین باید مراقب فرزندان باشند.