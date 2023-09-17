به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اصغر ابراهیمی فر بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه برگزاری مراسم آغاز سال تحصیلی حوزههای علمیه سمنان به میزبانی حوزه علمیه علی ابن موسیالرضا (ع) و در جمع خبرنگاران بیان کرد: تعداد طلاب ثبت نام کرده در حوزههای علمیه استان در سال تحصیلی جدید که از امروز آغاز شد، نسبت به سال قبل ۲۵ درصد بیشتر شده است.
وی با بیان اینکه ثبت نام طلاب در حوزههای علمیه کل کشور به صورت میانگین ۲۰ درصد بیشتر شده است، تاکید کرد: رشد تعداد طلاب ثبت نام کننده در حوزههای علمیه استان از میانگین کشوری نیز بیشتر بوده است.
رئیس حوزه علمیه برادران استان سمنان با بیان اینکه استقبال طلاب از حوزههای علمیه بسیار خوب بوده است، ابراز کرد: به لحاظ کیفی نیز کسانی که خواستار ورود به حوزههای علمیه داشتند، شرایط خوبی را شاهد هستیم و داوطلبان از معدل بالای دبیرستان برخوردار بودند.
ابراهیمی فر با بیان اینکه علاوه بر رشته فقه و حقوق که در استان سمنان برقرار است دو رشته جدید نیز امسال به رشتههای حوزه علمیه استان افزوده شده است، گفت: رشته مشاوره اسلامی یکی از این رشتههای جدید است که در شهر بسطام تدریس خواهد شد و طلاب در مقطع کارشناسی ارشد در آن جذب شدهاند.
وی با بیان اینکه در سمنان نیز رشته تبلیغ با گرایش کودک و نوجوان امسال راه اندازی شده است، بیان داشت: مبلغان در این زمینه شناسایی شده و مراحل مقدماتی پذیرش انجام شده است و به زودی در ترم نخست این رشته طلبه میگیرد.
رئیس حوزه علمیه برادران استان سمنان با بیان اینکه در هر رشته نهایتاً ۱۵ نفر در کلاسها حضور خواهند داشت، تاکید کرد: ۸۰۰ نفر در ۱۱ حوزه علمیه استان سمنان در سه سطح شامل سطح یک، دو و سه مشغول به تحصیل هستند.
ابراهیمی فر با بیان اینکه تمام سطوح حوزههای علمیه در استان سمنان وجود دارد بیان کرد: درس خارج که بالاترین درس در حوزهها است در شهرستانهای سمنان و دامغان میزبان طلاب حوزههای علمیه خواهد بود.
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