به گزارش خبرنگار مهر، محمد شهباز گهروئی عصر یکشنبه در آئین گشایش نمایشگاه خوشنویسی آیات ماندگار با قدردانی از هنرمندان خالق اثر در این نمایشگاه اظهار کرد: هنرمندان ما در پاسخ به این حادثه پیشتاز بودند و پای کار آمدند و نقش آفرینی کردند و این جای تقدیر دارد.

وی با اشاره به جایگاه هنر خوشنویسی در استان گفت: برگزاری چنین رویدادی در استان نشان‌دهنده یک عقبه‌ای است که باید دیده شود، چرا که می‌تواند در شرایط مختلف کنار مردم قرار بگیرد و نقش آفرینی کند. این جای تقدیر دارد و وظیفه ما را سنگین می‌کند. باید بتوانیم این ظرفیت را نشان دهیم.

رئیس حوزه هنری خوزستان تأکید کرد: ما باید گفتگوهای تخصصی پیرامون این نمایشگاه داشته باشیم. اینکه چگونه یک هنرمند در مواجهه با یک رخداد به یک ایده می‌رسد و اثری را خلق می‌کند، گفتنی و شنیدنی است. امیدوارم به این رویداد بسنده نکنیم. حتماً میزگردهای تخصصی و جدی در حین برگزاری نمایشگاه تشکیل دهیم. این کار می‌تواند برای خوشنویسان کشور الگو و قابل استفاده باشد.

شهباز گهروئی ادامه داد: ما در حوزه هنری خود را متعهد به حمایت از هنر متعهد و مسأله‌مند می‌دانیم، تولیداتی که یک مسأله را دنبال می‌کنند. هنرمند در مواجهه با مسائل، یک گام جلوتر از جامعه قرار دارد و انتظار می‌رود که این پیشتازی را با اثر خود نشان دهد و مردم را رشد بدهد. وقتی هنرمند در مواجهه با حادثه‌ای مثل هتک حرمت قرآن، اثری تولید می‌کند مخاطب جدی‌تر به آن حادثه فکر می‌کند و توجه او را جلب می‌کند.

وی عنوان کرد: نکته دیگر محتوای آیات انتخاب شده است که در مقابله با حادثه رخ داده قابل بررسی هستند. موضوعات مختلفی در جامعه داریم که می‌طلبد درباره این موضوع گفتگو کنیم که هنر تجسمی چگونه می‌تواند درباره این مسائل کنش گری کند که منجر به کاهش مسأله و یا تبیین آن شود. این از دغدغه‌های جدی حوزه هنری استان است.