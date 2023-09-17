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۲۶ شهریور ۱۴۰۲، ۲۲:۳۲

دانش آموزان «جمی» قهرمان المپیاد دادرسان کشور شدند

دانش آموزان «جمی» قهرمان المپیاد دادرسان کشور شدند

بوشهر- یازدهمین دوره المپیاد آماده مرحله کشوری در گروه دختران، با قهرمانی دادرسان جمی نماینده استان بوشهر پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شعبه جمعیت هلال احمر جم یکشنبه شب در جمع خبرنگاران ضمن تبریک به پاس کسب این افتخار بزرگ، اظهار داشت: این مسابقات از ۲۲ تا ۲۵ شهریورماه در اردوگاه شهید مطهری شیراز و با حضور تیم‌های ۳۱ استان برگزار شد.

احمد یزدانی با بیان اینکه مسابقات در چند بخش مختلف برگزار شد، تصریح کرد: دانش آموزان جمی از دبیرستان بنت الهدی روستای «باریکان» توانستند در این مسابقات در بخش تیمی به مقام قهرمانی کشور دست پیدا کند.

یزدانی به شرح رقابت‌ها پرداخت و ادامه داد: دادرسان جمی توانستند در رشته پانسمان و بانداژ مدال طلا، در رشته اسکان اضطراری مدال نقره و در رشته آتل بندی مدال برنز را کسب کنند.

در پایان یزدانی از حمایت‌های فرماندار جم، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر، مدیریت آموزش و پرورش شهرستان جم به پاس همکاری و تعامل، مدیرعامل منطقه ویژه، مدیر ترابری منطقه ویژه، پرسنل، سرپرستان، مربیان آموزشی، مدیریت و کادر آموزشی دبیرستان بنت الهدی، شوراها و دهیاران روستاهای همجوار و خصوصاً تلاش‌های مضاعف دادرسان و خانواده‌های آنها تقدیر و تشکر کرد.

کد مطلب 5888090

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