عشایر شاهسون پیشرو در وحدت اقوام ایرانی

حاتم طهماسب‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در آستانه آغاز هفته دفاع مقدس و برای حضور عشایر شاهسون از استان اردبیل گروهی در قالب عشایر بسیجی عازم تهران شدند تا با حضور در رژه نیروهای مسلح در ۳۱ شهریور توانمندی و وحدت اقوام ایرانی را به نمایش بگذارند.

وی تصریح کرد: عشایر شاهسون استان اردبیل که در عرصه‌های مختلف توانمند و در صف دفاع و پشتیبانی از انقلاب حضور دارند، همواره در مسیر دفاع از انقلاب و خط ولایت حاضر شده و روحیه مقاوم و شجاعت بی‌نظیر خود را در دفاع از این مرز و بوم نشان دادند.

مدیرکل امور عشایری استان اردبیل به سبقه درخشان عشایر شاهسون در همگرایی و همراهی با سایر اقوام در نمایش وحدت و همدلی بیشتر اقوام ایرانی اشاره کرد و گفت: در رژه نیروهای مسلح در کنار سایر اقوام عشایر کشور، عشایر شاهسون نیز توانمندی‌ها و دلبستگی خود را به نظام و خط ولایت فقیه به نمایش گذاشته و بار دیگر به دشمنان اعلام خواهند کرد که این انقلاب و عظمت آن به دست عشایر و سایر اقشار و گروه‌ها همواره مورد صیانت و دفاع قرار می‌گیرد.

طهماسب‌پور افزود: عشایر شاهسون در عرصه‌های مختلف تجدید میثاق با آرمان‌های امام، رهبری و شهدا را مد نظر قرار داده و در این رویداد نیز سعی خواهد کرد با صلابت و هوشیاری تمام در قالب عشایر بسیجی بار دیگر ارادت قلبی خود را به نظام و امام خامنه‌ای نشان دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: عشایر استان اردبیل با توانمندی در عرصه‌های مختلف همواره در صحنه‌های مختلف حاضر شده به طوری که سالانه بیش از ۶ هزار میلیارد تومان انواع فرآورده‌های دامی و لبنی را تولید و به بازار عرضه می‌کند.

طهماسب‌پور اضافه کرد: جمعیت عشایری استان اردبیل بر اساس آخرین سرشماری ۲۱ هزار خانوار است که در ۱۲ شهرستان استان مستقر بوده و ما نیز به عنوان خادم آنها، خدمات متنوعی را هم در زمان کوچ و هم ماندگاری در مناطق ییلاقی و قشلاقی ارائه می‌کنیم.

مدیرکل امور عشایری استان اردبیل بیان کرد: ارزش سالانه تولیدات باغی، زراعی و لبنی عشایر بیش از ۳۰۰ هزار تن بوده که ارزش آن نزدیک به ۶ هزار میلیارد تومان است.