گزارش کامل اقدامات انجام شده ستاد مرکزی اربعین حسینی (ع)

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید میراحمدی، رئیس ستاد مرکزی اربعین در یکصد و نوزدهمین جلسه ستاد مرکزی اربعین حسینی گفت: حماسه عظیم اربعین حسینی (ع) با افزایش ۱۸ درصدی زائران در قیاس با سال گذشته با حضور ۴ میلیون ۱۱۲ هزار و ۱۲۵ نفر شامل ۳ میلیون و ۵۴۷ هزار ۱۹۹ نفر زائر ایرانی و ۵۶۴ هزار و ۹۲۶ نفر زائر غیرایرانی در شرایط گرمای شدید با موفقیت برگزار شد و بر اساس نظر سنجی ها و مشاهدات میدانی سطح رضایتمندی زائرین در حد عالی و بی نظیر بوده است.

وجه تمایز اربعین امسال با سال گذشته و دستاورد آن

وی گزارشی از اقدامات انجام شده ستاد مرکزی اربعین حسینی (ع) در سال جاری که مجموعه‌ای از خدمات و اقدامات ملی متشکل از وزارت خانه‌ها سازمان‌ها، نهادها، فراجا و نیروهای مسلح است ارائه داد و بیان داشت: ابتکار جمهوری اسلامی ایران و تشکیل قرارگاه عملیات مشترک اربعین در سطح ملی و استانی بین مقامات مسئول ایرانی و عراقی، منجر به هماهنگی مستمر و به لحظه شد.

وی افزود: برطرف کردن مشکل تردد اتباع پاکستانی و افغانستانی از ایران جهت تشرف به زیارت اربعین و امضا تفاهم دو جانبه با مقامات کشور عراق و در نتیجه انتقال بیش از ۱۵۰ هزار زائر پاکستانی و افغانستانی از مرزهای جنوب شرق به مرز چذابه و کشور عراق از اقدامات انجام شده بود.

رئیس ستاد مرکزی اربعین ادامه داد: مدت ماندگاری چندین ساعته زوار در پشت مرزها به کمتر از چند دقیقه و همچنین همکاری‌های بی‌نظیر دولت عراق به ویژه آماده پاسخگویی و حل مسائل بودن وزیر آن کشور (۵ ملاقات در تهران، بغداد و مرزهای شش گانه همراه با بررسی‌های میدانی متعدد) نیز از دیگر اقدامات بود.

وی ادامه داد: اختصاص بیش از ۱,۰۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات سازمان شهرداری‌ها جهت ساخت سرویس‌های بهداشتی، حمام و زیباسازی شهرهای مرزی، اختصاص ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار به مواکب ایرانی به دلیل شروع عملیات اربعین از اول ماه صفر. اختصاص مبلغ ۷۵۰ میلیارد تومان جهت امور عمرانی و هزینه‌ای به ستاد مرکزی اربعین، اختصاص مبلغ ۴.۳۲۰ میلیارد تومان جهت توسعه زیرساخت‌ها شامل جاده‌ها و پایانه‌های مرزی و عبور و مرور راه‌ها و محورهای مواصلاتی، انجام پروژه‌های آب و برق و امور رفاهی شامل حمام و سرویس‌های بهداشتی، احداث سایه بان و مه پاش و دستگاه‌های خنک کننده، توسعه گیت‌های ورود و خروج پایانه‌های مرزی، بهبود وضعیت عمومی شهرهای منتهی به مرزهای هدف و ایجاد تأسیسات بهداشتی و درمانی از دیگر اقدامات بود.

فعالیت کارخانه‌های تولید یخ و سردخانه در مرزهای ۶ گانه ایران

میراحمدی گفت: کارخانه‌های تولید یخ و سردخانه در مرزهای ۶ گانه ایران و آن سوی مرز و تولید نگهداری و توزیع بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار قالب یخ بیست کیلو گرمی و تأمین و خرید ۱۵۰ میلیون بطری آب آشامیدنی، همچنین انتقال، نگهداری و توزیع آن از دیگر اقدامات بود.

وی افزود: ۲۴ ساعته شدن مرزهای ترددی زائرین اربعین (بجز باشماق در استان کردستان)، اختصاص نزدیک به ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس درون شهری برای انتقال زوار از پارکینگ‌ها تا پایانه‌های مرزی و پایانه‌های مرزی عراق به شهرهای عراق، پیشرفت قابل توجه پروژه‌های عمرانی شامل جاده‌ها و تونل‌ها پایانه‌های مرزی که در نتیجه منجر به تسهیل رفت و آمد جاده‌ای و حذف گره‌های ترافیکی شد و ترافیک‌های ۱۵ ساعته به کمتر از ۳۰ دقیقه کاهش یافت.

وی گفت: در خصوص تأمین آب و برق پایدار اربعین در دو سوی مرز ایران و عراق، تشکیل قرارگاه مشترک حمل و نقل مرزی اربعین برای مدیریت انتقال زائران عتبات در داخل عراق، تأمین ارز (دینار) همه زائرین توسط بانک مرکزی با سهولت و دسترسی آسان، عبور سهل و آسان ۱۹۵۵ موکب به داخل عراق و هماهنگی عالی با طرف عراقی، کسب توافق طرف عراقی برای تردد آزاد آمبولانس‌های جمعیت هلال احمر در همه شهرها و پرواز بالگردهای جمعیت هلال احمر به داخل، عراق همچنین موافقت طرف عراقی با حضور پزشکان ایرانی در بیمارستان‌های عراق، واگذاری مسئولیت‌ها به استانداران به عنوان فرمانده میدانی اربعین و تحت امر قرار دادن کلیه سازمان‌های استانی و ملی و فراجا به منظور انسجام بخشی و جلوگیری از تصمیمات پراکنده و نقش برجسته و ممتاز استانداران مرزهای ۶ گانه در مدیریت زائرین از دیگر اقدامات بود.

افزایش قابل توجه ارائه خدمات پزشکی بهداشتی و درمانی

میر احمدی ادامه داد: انتشار مستمر اطلاعیه‌ها و توصیه‌های لازم برای زوار اربعین در رسانه‌های جمعی بسیار تأثیر گذار بود همچنین استفاده از ظرفیت تاکسی‌های اینترنتی و انتقال بیش از ۳۰۰ هزار نفر از زائرین توسط این ناوگان برای اولین بار؛ جهت دار کردن اربعین حسینی (ع) به سمت ارزش‌های انقلابی و اجرایی کردن طرح زیارت هر زائر به نیابت از شهدای امنیت، تجلی وحدت بین ادیان و مذاهب با فعال شدن موکب‌های اهل سنت و مسیحیان در شهرهای منتهی به مرزهای باشماق و تمرچین، افزایش خدمات هلال احمر بدون اخذ هزینه از زائرین اربعین و افزایش قابل توجه ارائه خدمات پزشکی بهداشتی و درمانی کاملاً رایگان، عدم بروز هرگونه حادثه امنیتی و تروریستی در اربعین و کاهش تلفات نسبت به سال گذشته و همچنین عدم فوت مستقیم ناشی از گرمازدگی، ارتقا پوشش بیمه‌ای زوار و افزایش خدمات بیمه‌ای ا اقدامات اساسی امسال نسبت به سال‌های قبل بود.

وی بیان داشت: بازدیدهای متعدد میدانی رئیس ستاد مرکزی اربعین از استان‌ها و مرزهای هدف و شرکت در جلسات ستاد اربعین استان‌های مرزی، افزایش خدمات اسکان و تغذیه اربعین با وجود افزایش قیمت‌ها، فعال کردن کمیته خدمات و تسهیلات اربعین در عراق به منظور ایجاد زیرساخت‌های مناسب رفاهی و خدماتی برای زوار در آن سوی مرز (ایجاد سایه بان مه پاش توسعه گیت های ورودی به عراق آسفالت پارکینگ عراق در مهران.............) از دیگر اقدامات بود.

وی ادامه داد: افزایش حدود ۳۰ درصدی استفاده از خودروهای شخصی توسط زائرین و پیش بینی مناسب پارکینگ‌ها در مرزهای اربعین به گونه‌ای که بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار خودرو از پارکینگ‌ها استفاده کردند.

اهم اقدامات صورت گرفته ستاد مرکزی اربعین و کمیته‌های ۱۸ گانه در اربعین ۱۴۰۲

رئیس ستاد مرکزی اربعین گفت: تشکیل ۲ جلسه ستاد مرکزی اربعین با حضور ریاست جمهور و معاون اول و برگزاری تعداد ۲۹ جلسه ستاد مرکزی اربعین و تعداد ۲۶۳ مصوبه و ابلاغ و پیگیری مجدانه از دستگاه‌ها و همچنین تشکیل ستادهای اربعین استان‌ها از دیگر اقدامات بود.

وی افزود: همچنین ۱۸ کمیته تخصصی با توان و ظرفیت همه دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی تشکیل شد.

میر احمدی ادامه داد: به کارگیری بیش از ۵۰ هزار نفر از نیروهای فراجا و خدمات شبانه روزی آنان به زائران همچنین خدمات شبانه روزی پلیس گذرنامه در ارائه خدمت به زائرین افزایش خدمات پوشش بیمه‌ای نسبت به سنوات قبل و رایگان کردن هزینه درمان زائرین در مراکز درمانی جمعیت هلال احمر در کشور عراق و عدم دریافت هزینه از زوار از دیگر برنامه‌ها بود.

وی افزود: بیش از ۷۰۰ دستگاه اتوبوس درون شهری برای انتقال زوار از پایانه‌های مرزی به شهرهای عراق و کمک به حمل و نقل عمومی در آن سوی مرزها اختصاص یافت.

میر احمدی گفت: ظرفیت حمل و نقل هوایی ریلی و جاده‌ای نسبت به سنوات قبل با ۲.۹۶۲ پرواز و ۳۷۹.۳۱۹ مسافر افزایش یافت.

جابجایی بیش از ۴۰۰ هزار زائر به صورت ریلی

وی گفت: افزایش تعداد قطارها به ۸۶۳ رام قطار و جابجایی بیش از ۴۰۰ هزار زائر به صورت ریلی انجام شد همچنین بیش از ۵۰ هزار سفر با اتوبوس‌ها و مینی بوس‌ها به سمت مرز انجام شد. همچنین افزایش پروازها به مقصد نجف و بغداد از فرودگاه‌های کشور که بیش از هزار پرواز بود صورت گرفت و همچنین ایجاد بسترهای مناسب برای تردد مناسب زوار خارجی از کشور پاکستان در مرزهای ریمدان و میرجاوه انجام شد.

وی اعلام کرد: همچنین ۱۰ هزار نفر از محله‌های کم برخوردار و تیم منتظران ظهور به زیارت اربعین اعزام شدند.

وی درباره اهم فعالیت‌ها گفت: اهتمام به اجرای فعالیت‌های عمرانی و زیرساختی خصوصاً در استان‌های هدف علیرغم محدودیت‌های اعتباری و بسیج استان‌ها برای هدایت و کمک خیرین و سازمان‌های مردم نهاد استان‌های ذیربط به استان‌های هدف جهت تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های مصوب، پرداخت ارز زیارتی به زوار به قیمت توافقی با هدف ممانعت از بروز بازار سیاه ارز، برقراری ارتباط دیپلماسی قوی با دولت عراق در جهت هرچه بهتر مهیا کردن امکان سفر اربعین برای زائرین از دیگر اقدامات بود.

میر احمدی در پایان گفت: تعیین وظایف و تکالیف فعالیت برای وزارتخانه‌ها و نیروهای مسلح و استفاده از توان و ظرفیت دستگاه‌های ملی و حاکمیتی پیرامون موضوعاتی از قبیل کمک به تأمین اتوبوس، آب بطری و بسته بندی شده، ایجاد سایبان، سوله‌های نگهداری آب، کارخانه تولید یخ، تهیه دستگاه‌های خنک کننده، نصب آبسردکن و… نیز از دیگر اقدامات بود.