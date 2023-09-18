باید سال تحصیلی متفاوتی را برای دانش آموزان رقم بزنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حسین تاریخی، تاریخی در اجلاسیه چهاردهمین کنگره اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان در این مراسم با بیان اینکه در این کنگره یاد و نام امام زمان نقش پررنگی در اقدامات اعضای اتحادیه دارد، افزود: کنگره چهاردهم به تدریج نشان داد باید بروز و ظهور متفاوتی داشته باشد، به همین خاطر شعار «بیدار تا صبح امید» که پیش از آغاز به کار اجلاسیه چهاردهم طراحی کرده بودیم به تدریج با بروز حوادث مختلفی که سال گذشته شاهد آن بودیم، پر رنگ تر شد.

وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی گفت: دیگر اجازه اشتباه نداریم، ما باید شکر گذار این مسئله باشیم که در نسل انقلاب اسلامی هستیم، ولایت فقیه را دیدیم و شکرگذار آن باشیم. ما باید اطاعت از ولایت فقیه را با صدای رسا اعلان کنیم.

تاریخی با بیان اینکه باید سال تحصیلی متفاوتی را در کنار یکدیگر داشته باشیم گفت: اتفاقات ویژه و متفاوتی را امسال با کمک یکدیگر رقم خواهیم زد. انتخاب اعضای شورای مرکزی قرارگاه ملی، ویژه برنامه نوجهان در خصوص نظم جدید جهانی و دیدار با مسئولان نظام آموزشی از برنامه‌های اجلاسیه دوم کنگره چهاردهم اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان است.