یوسف عباسپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در همین راستا تکمیل فرآیند احداث ساختمان پارک علم و فناوری استان اردبیل واقع در شهرک الهیه در دستور کار است.

وی با اشاره به اقدام و پیگیری زمین ۳۵ هکتاری خاطرنشان کرد: اقدامات لازم برای واگذاری زمین‌های الهیه انجام شده و درصدد توسعه این زیرساخت‌ها در اردبیل هستیم.

رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل راه اندازی آزمایشگاه مرجع پارک اردبیل را یادآور شد و بیان کرد: آزمایشگاه مرجع پارک اردبیل، آزمایشگاه جامع گیاهان دارویی و آزمایشگاه سنجش روز اردبیل شرکت همکار پارک علم و فناوری اردبیل و مستقر در مرکز رشد پارک از جمله این اقدامات است.

عباسپور با اشاره به برگزاری نمایشگاه متعدد دستاوردهای پژوهشی در اردبیل گفت: بیست و سومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش فناوری و فن بازار استان اردبیل با مشارکت ۱۸ دستگاه اجرایی، ۷ مرکز رشد و ۴۰ شرکت دانش بنیان در اردبیل برگزار شد.

وی فعالیت‌های بین المللی پارک علم و فناوری استان اردبیل را نیز یادآور شد و بیان کرد: حمایت از شرکت‌های مستقر برای معرفی نامه و مکاتبات انگلیسی مورد نیاز، شناسایی واحدهای فناور دارای ظرفیت صادراتی و شناسایی و ارزیابی فناوری‌های کلیدی، توسعه خدمات مرتبط با انتقال و بومی سازی فناری، حمایت از چندزبانه کردن وب سایت شرکت‌های مستقر، حمایت از ثبت اختراعات داخلی و خارجی شرکت‌های مستقر و حمایت از فعالیت‌های مرتبط با حفاظت از دارایی‌های فکری فناوران در پارک اردبیل انجام شده است.

رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل آموزش و فعالیت‌های بین المللی را از رویکردهای اصلی پارک در اردبیل دانست و تصریح کرد: نیازسنجی آموزشی شرکت‌های مستقر، طراحی و تدوین تقویم آموزشی سالیانه مبتنی بر نیازسنجی‌های صورت گرفته، برگزاری دوره‌های آموزشی متناسب با نیازهای فناوران، برگزاری دوره‌های آموزشی نوآوری، فناوری و تجاری سازی عمومی و برگزاری تورهای فناوری مهمترین اقدامات پارک علم و فناوری اردبیل در حوزه آموزش قلمداد می‌شود.