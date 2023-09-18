تاسیس مرکز تحقیقات تغییر اقلیم و سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، این مرکز تحقیقاتی به زودی در محل پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران تاسیس می شود.

پیرو تصویب تاسیس مرکز تحقیقات تغییر اقلیم و سلامت در دویست و نودمین جلسه شورای گسترس دانشگاه های علوم پزشکی در تاریخ ۶ تیرماه ۱۴۰۲، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موافقت اصولی این مرکز را ابلاغ کرد.

این مرکز تحقیقات اولین مرکز تحقیقات تخصصی در حوزه تغییر اقلیم و سلامت است که با هدف انجام پژوهش، تولید دانش و توسعه همکاری های بین بخشی و بین المللی در حوزه تغییر اقلیم و سلامت از جمله ارزیابی آسیب پذیری های نظام سلامت در برابر تغییر اقلیم، پیامدهای سلامتی تغییر اقلیم و راهبردهای سازگاری جوامع و نظام سلامت با تغییر اقلیم تشکیل می شود.