رویداد تولید محتوای دیجیتال در یاسوج آغاز شد/ فعالیت ۳۳ گروه

به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمدی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: ۳۳ گروه از روز دوشنبه در رویداد بزرگ تولید محتوای دیجیتال استان شرکت خواهند کرد.
وی با بیان اینکه این افراد از بین ۵۵ گروه فعال انتخاب شده و به مرحله استانی راه یافتند، تصریح کرد: مرحله اول رویداد انجام و ۳۳ گروه از ۵۵ گروه شرکت کننده راهی بخش استانی شدند.
محمدی گفت: برگزیدگان این دوره از مسابقات با پایان داوریها به مرحله کشوری راه خواهند یافت.
وی افزود: مرحله کشوری طی دهه فجر سال جاری برگزار خواهد شد.
مسئول مجمع فعالان بسیج فضای مجازی استان شناسایی استعدادها، پتانسیلها و رشد ظرفیتهای دیجیتال را از خروجیهای این رویداد دانست.
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