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۲۷ شهریور ۱۴۰۲، ۱۳:۵۰

مسئول مجمع فعالان بسیج فضای مجازی کهگیلویه و بویراحمد:

رویداد تولید محتوای دیجیتال در یاسوج آغاز شد/ فعالیت ۳۳ گروه

رویداد تولید محتوای دیجیتال در یاسوج آغاز شد/ فعالیت ۳۳ گروه

یاسوج_ مسئول مجمع فعالان بسیج فضای مجازی کهگیلویه و بویراحمد گفت: مرحله استانی رویداد تولید محتوای دیجیتال با حضور ۳۳ گروه در یاسوج آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمدی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: ۳۳ گروه از روز دوشنبه در رویداد بزرگ تولید محتوای دیجیتال استان شرکت خواهند کرد.

وی با بیان اینکه این افراد از بین ۵۵ گروه فعال انتخاب شده و به مرحله استانی راه یافتند، تصریح کرد: مرحله اول رویداد انجام و ۳۳ گروه از ۵۵ گروه شرکت کننده راهی بخش استانی شدند.

محمدی گفت: برگزیدگان این دوره از مسابقات با پایان داوری‌ها به مرحله کشوری راه خواهند یافت.

وی افزود: مرحله کشوری طی دهه فجر سال جاری برگزار خواهد شد.

مسئول مجمع فعالان بسیج فضای مجازی استان شناسایی استعدادها، پتانسیل‌ها و رشد ظرفیت‌های دیجیتال را از خروجی‌های این رویداد دانست.

کد مطلب 5888569

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