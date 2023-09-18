رویداد تولید محتوای دیجیتال در یاسوج آغاز شد/ فعالیت ۳۳ گروه

به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمدی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: ۳۳ گروه از روز دوشنبه در رویداد بزرگ تولید محتوای دیجیتال استان شرکت خواهند کرد.

وی با بیان اینکه این افراد از بین ۵۵ گروه فعال انتخاب شده و به مرحله استانی راه یافتند، تصریح کرد: مرحله اول رویداد انجام و ۳۳ گروه از ۵۵ گروه شرکت کننده راهی بخش استانی شدند.

محمدی گفت: برگزیدگان این دوره از مسابقات با پایان داوری‌ها به مرحله کشوری راه خواهند یافت.

وی افزود: مرحله کشوری طی دهه فجر سال جاری برگزار خواهد شد.

مسئول مجمع فعالان بسیج فضای مجازی استان شناسایی استعدادها، پتانسیل‌ها و رشد ظرفیت‌های دیجیتال را از خروجی‌های این رویداد دانست.