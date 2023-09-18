شرور مسلح و عامل مجروح کردن ۳ پلیس فیروزآباد به هلاکت رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رهام بخش حبیبی ظهر دوشنبه در خصوص این خبر در جمع خبرنگاران بیان کرد: شامگاه یکشنبه در درگیری مأموران پلیس فیروزآباد با شرور مسلح سه نفر مصدوم شده و متهم متواری شد.

وی اضافه کرد: پس از متواری شدن این شرور مسلح با هدایت میدانی، اعزام تیم‌های زبده پلیس آگاهی استان فارس و همکاری عملیاتی مأموران شهرستان‌های «فیروزآباد و فراشبند» شرور مسلحی که عامل مصدومیت سه تن از مأموران نیروی انتظامی شده بود در محل اختفا شناسایی شد.

فرمانده انتظامی فارس اضافه کرد: این شرور مسلح در یکی از باغ‌های اطراف فراشبند مخفی شده و پس از یک ساعت درگیری و تیراندازی به هلاکت رسید.

سردار حبیبی با اشاره به اینکه از این شرور جانی یک قبضه اسلحه «کلت کمری» و تعدادی مهمات کشف شد، خاطرنشان کرد: امنیت شهروندان خط‌قرمز پلیس است و مأموران انتظامی با هر فرد که بخواهد امنیت و آرامش مردم را به خطر بیندازد برابر قانون و قاطعانه برخورد خواهند کرد.

