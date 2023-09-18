هیبت پوشالی غرب در حال فروریختن است/ مقابله با جنگ نرم دشمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حمید خرم دل ظهر دوشنبه در آئین آغاز به کار رویداد تولید محتوای دیجیتال در یاسوج، افزود: فعالان فضای مجازی رزمندگان میدان جنگ نرم هستند و باید با تکیه بر سواد رسانه‌ای عالمانه اقدام و حرکت کنند.

خرم دل هنر را ظرفیتی برای کمال دانست و اظهار کرد: ارزش‌های ما، اعتقادات، باورها، زبان فارسی، مرزها و دین ماست و فعالان فضای مجازی باید برای حفاظت از آن اقدام کنند.

فرمانده سپاه فتح استان از حضور ۳۳ گروه در این دوره از رویداد تولید محتوای دیجیتال استان خبر داد و ابراز کرد: افزایش تعداد گروه‌های شرکت کننده از ۲۰ گروه به ۳۳ گروه، نشان از استقبال جوانان از تولید محتوا بر بستر فضای مجازی است.

خرم دل به استفاده آمریکا و غرب از فضای مجازی اشاره کرد و عنوان داشت: غرب امروز در تولیدات سینمایی خود به نحوی جلوه می‌کند که ناجی کشورهای عراق و افغانستان بوده و این در حالیست که هزاران ظلم به این کشورها روا داشته است.

خرم دل با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب پیرامون انسجام ملی و امنیت ملی گفت: فعالان فضای مجازی نیز باید بر روی این دو محور کار کنند.

فرمانده سپاه فتح استان به اهمیت تولید محتوا در فضای مجازی اشاره کرد و بیان داشت: دشمنان برای ۲۵ شهریور برنامه ریزی کرده بودند که جوانان بسیجی ما با تولید محتوای روشنگرانه آگاهی بخشی‌هایی را برای جامعه انجام دادند.