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۲۷ شهریور ۱۴۰۲، ۱۴:۲۷

فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد:

هیبت پوشالی غرب در حال فروریختن است/ مقابله با جنگ نرم دشمنان

هیبت پوشالی غرب در حال فروریختن است/ مقابله با جنگ نرم دشمنان

یاسوج_ فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد گفت: امروز غرب با همه هیبت پوشالی خود در حال فرو ریختن است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید خرم دل ظهر دوشنبه در آئین آغاز به کار رویداد تولید محتوای دیجیتال در یاسوج، افزود: فعالان فضای مجازی رزمندگان میدان جنگ نرم هستند و باید با تکیه بر سواد رسانه‌ای عالمانه اقدام و حرکت کنند.

خرم دل هنر را ظرفیتی برای کمال دانست و اظهار کرد: ارزش‌های ما، اعتقادات، باورها، زبان فارسی، مرزها و دین ماست و فعالان فضای مجازی باید برای حفاظت از آن اقدام کنند.

فرمانده سپاه فتح استان از حضور ۳۳ گروه در این دوره از رویداد تولید محتوای دیجیتال استان خبر داد و ابراز کرد: افزایش تعداد گروه‌های شرکت کننده از ۲۰ گروه به ۳۳ گروه، نشان از استقبال جوانان از تولید محتوا بر بستر فضای مجازی است.

خرم دل به استفاده آمریکا و غرب از فضای مجازی اشاره کرد و عنوان داشت: غرب امروز در تولیدات سینمایی خود به نحوی جلوه می‌کند که ناجی کشورهای عراق و افغانستان بوده و این در حالیست که هزاران ظلم به این کشورها روا داشته است.

خرم دل با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب پیرامون انسجام ملی و امنیت ملی گفت: فعالان فضای مجازی نیز باید بر روی این دو محور کار کنند.

فرمانده سپاه فتح استان به اهمیت تولید محتوا در فضای مجازی اشاره کرد و بیان داشت: دشمنان برای ۲۵ شهریور برنامه ریزی کرده بودند که جوانان بسیجی ما با تولید محتوای روشنگرانه آگاهی بخشی‌هایی را برای جامعه انجام دادند.

کد مطلب 5888612

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