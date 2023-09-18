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۲۷ شهریور ۱۴۰۲، ۱۴:۲۶

رایزنی مشاور امنیت ملی عراق با مقامات اقلیم

رایزنی مشاور امنیت ملی عراق با مقامات اقلیم

وزیر داخله اقلیم کردستان عراق امروز دوشنبه میزبان مشاور امنیت ملی عراق و نماینده دبیرکل سازمان ملل در عراق بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کوردستان ۲۴، ریبر احمد، وزیر داخله اقلیم کردستان عراق امروز دوشنبه میزبان قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق و جنین هنیس پلاسخارت، نماینده دبیرکل سازمان ملل در عراق بود.

در این نشست که در مقر وزارت داخله اقلیم کردستان عراق برگزار شد، سه طرف سازوکار اجرای توافقنامه امنیتی عراق و ایران را بررسی کردند.

یکی از بندهای توافقنامه، مساله نظارت بر مرزهای مشترک ایران و عراق است که در نشست امروز بررسی شد.

بر اساس این گزارش، سه طرف شماری از مسائل امنیتی و مرحله پس از اجرای توافقنامه امنیتی را بررسی کردند.

به گزارش خبرنگار کوردستان ۲۴، یکی از بندهای توافقنامه، ایجاد اردوگاهی تحت نظر سازمان ملل برای پناه دادن به افرادی است که از ایران به اقلیم می آیند.

کد مطلب 5888623

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