پیگیری درخواست‌ های مردم استان تهران از مدیران در سامانه «سامد»

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله تقی زاده بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از تدوین و ارسال جدول زمانبندی و برنامه حضور فرمانداران، مدیران کل دستگاههای اجرایی و شهرداران شهر و استان تهران در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۲، خبر داد.
مشاور استاندار تهران، با ذکر این مطلب که خوشبختانه حضور برخط مدیران دستگاههای اجرایی در سامانه «سامد» منظم و مستمر بوده است، افزود: عملیاتی شدن در خواستهای شهروندان که از طریق سامانه ۱۱۱ با مدیران دستگاههای اجرایی، فرمانداران و شهرداران شهر و استان تهران مطرح میشود از سوی کارشناسان اداره کل بازرسی استانداری تهران پیگیری میشود.
مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری تهران عنوان داشت: در راستای شفافیت و پاسخگویی بر خط مدیران کل دستگاههای اجرایی، فرمانداران و شهرداران به مردم شریف استان، مدیرعامل شرکت عمران شهر پرند و شهردار شهرقدس با حضور در سامانه «سامد» اداره کل بازرسی استانداری تهران پاسخگوی مطالبات شهروندان هستند.
تقی زاده عنوان داشت: بر این اساس به ترتیب در روزهای سه شنبه مورخ ۲۸ و چهارشنبه مورخ ۲۹ شهریور ماه مدیر عامل شرکت عمران شهر پرند و و شهردار شهر قدس از ساعت ۹ الی ۱۱ با حضور در سامانه «سامد» (تلفن ۱۱۱) اداره کل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری تهران به مدت ۲ ساعت پاسخگوی مطالبات شهروندان، در حوزههای مرتبط با خواهند.
مدیرکل بازرسی استانداری تهران بیان داشت: شهروندان شهر و استان میتوانند از طریق تماس با تلفن ۱۱۱ در تاریخ و ساعت تعیین شده مشکلات و مطالبات خود را با موضوعات مرتبط مطرح کنند.
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