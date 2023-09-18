پیگیری درخواست‌ های مردم استان تهران از مدیران در سامانه «سامد»

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله تقی زاده بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از تدوین و ارسال جدول زمانبندی و برنامه حضور فرمانداران، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و شهرداران شهر و استان تهران در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۲، خبر داد.

مشاور استاندار تهران، با ذکر این مطلب که خوشبختانه حضور برخط مدیران دستگاه‌های اجرایی در سامانه «سامد» منظم و مستمر بوده است، افزود: عملیاتی شدن در خواست‌های شهروندان که از طریق سامانه ۱۱۱ با مدیران دستگاه‌های اجرایی، فرمانداران و شهرداران شهر و استان تهران مطرح می‌شود از سوی کارشناسان اداره کل بازرسی استانداری تهران پیگیری می‌شود.

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری تهران عنوان داشت: در راستای شفافیت و پاسخگویی بر خط مدیران کل دستگاه‌های اجرایی، فرمانداران و شهرداران به مردم شریف استان، مدیرعامل شرکت عمران شهر پرند و شهردار شهرقدس با حضور در سامانه «سامد» اداره کل بازرسی استانداری تهران پاسخگوی مطالبات شهروندان هستند.

تقی زاده عنوان داشت: بر این اساس به ترتیب در روزهای سه شنبه مورخ ۲۸ و چهارشنبه مورخ ۲۹ شهریور ماه مدیر عامل شرکت عمران شهر پرند و و شهردار شهر قدس از ساعت ۹ الی ۱۱ با حضور در سامانه «سامد» (تلفن ۱۱۱) اداره کل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری تهران به مدت ۲ ساعت پاسخگوی مطالبات شهروندان، در حوزه‌های مرتبط با خواهند.

مدیرکل بازرسی استانداری تهران بیان داشت: شهروندان شهر و استان می‌توانند از طریق تماس با تلفن ۱۱۱ در تاریخ و ساعت تعیین شده مشکلات و مطالبات خود را با موضوعات مرتبط مطرح کنند.