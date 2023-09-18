به گزارش خبرنگار مهر، رضا ظهراب‌وند ظهر یکشنبه در جلسه کمیته مدیریت آرد و نان شهرستان پارس آباد با اشاره به تشدید نظارت بر نانوایی‌ها اظهار کرد: با توجه به اینکه نان مواد غذایی اصلی مردم بوده و دارای اهمیت بیشتری است، ضرورت دارد نانوایی‌ها ساماندهی شده و نظارت مستمر بر آنها صورت گیرد.

وی با تاکید بر اینکه تخلف در حوزه سلامت و بهداشت جامعه جبران‌ناپذیر است، خاطرنشان کرد: نظارت مستمر بر عملکرد نانوایی‌ها و کیفیت نان در این شهرستان در دستور کار قرار دارد.

معاون فرماندار پارس آباد افزود: میزان ذخایر آرد در سطح شهرستان مطلوب است و به هیچ وجه کمبود آرد نداریم و حمل آرد به نانوایی‌ها روند مطلوبی دارد.

ظهراب‌وند گفت: بازرسی نباید صرفاً به گزارش نویسی منجر شود و باید در حین بازرسی تأثیر آن مشخص شود و مردم در همان حین بازرسی نتیجه بازرسی‌ها را ببینند که این کار سبب حمایت از حقوق مردم است و باید با قدرت دنبال شود.

وی با تاکید بر لزوم نظارت بیشتر توسط اتحادیه و دستگاه‌های نظارتی بر عملکرد نانوایی‌ها بیان کرد: با هرگونه گران‌فروشی و اخلال در ساعات کاری و کیفیت نان برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت و دستگاه‌های نظارتی از تمام ظرفیت‌های قانونی خود در این راستا استفاده نمایند.

معاون فرماندار پارس آباد گفت: شهروندان هرگونه تخلف فروش و جابجایی آرد و عدم رعایت ساعت کاری نانوایی‌ها را به تلفن ۱۲۴ اطلاع دهند.