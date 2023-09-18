کمبود ۵۳۰ مشاور و ۳۸۱ نیروی پرورشی در مدارس استان یزد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عبداللهیان، پیش از ظهر دوشنبه در نشستی خبری با بیان اینکه در حال حاضر ۹۲۶ نفر شامل ۳۶۲ مربی پرورشی و ۵۶۴ معاون پرورشی با آموزشوپرورش استان یزد همکاری میکنند، اظهار داشت: با توجه به استانداردهای تعریف شده در این زمینه با کمبود ۳۸۱ نیروی پرورشی در سطح استان مواجه هستیم.
وی در مورد فعالیت مشاوران در مدارس نیز عنوان کرد: هم اکنون ۲۲۰ مشاور در سطح مدارس استان مشغول به کار هستند و ۵۳۰ مشاور دیگر نیز برای پوشش تمامی مدارس استان یزد نیاز است.
عبداللهیان، تأمین نیروی مشاور برای مدارس استان را ضروری دانست و گفت: مشکلات و آسیبهای اجتماعی و فردی بسیاری دانش آموزان را تهدید میکند بنابراین لازم است در این زمینه چاره اندیشی شود.
وی با بیان اینکه قرار است ۱۸۸ نیروی تربیتی جذب آموزشوپرورش استان یزد شود، ادامه داد: به ازای هر ۱۲ دانشآموز یک ساعت مشاور نیاز است که تا رسیدن به این استاندارد فاصله داریم.
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزشوپرورش استان یزد با بیان اینکه برنامههای مختلفی را برای توانمندسازی نیروهای تربیتی اجرا کردهایم، گفت: بیشترین نیروی مشاور استان یزد در حوزه متوسطه اول ساماندهی شدهاند.
وی به افتخارآفرینی فرهنگیان یزدی در جشنواره تجارب برتر تربیتی کشور اشاره کرد و افزود: در جشنواره امسال حدود ۴۵۰ اثر از استان یزد شرکت داده شدند و در نهایت هفت نفر در این جشنواره کشوری رتبههای برتر را کسب کردند.
عبداللهیان گفت: در سال جاری مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ تومان از طرف حوزه معاونت پرورشی وزارت آموزشوپرورش برای تأمین تجهیزات ورزشی مدارس حاشیه شهر و کمتر برخوردار با هدف کاهش آسیبهای اجتماعی اختصاص داده شده است.
وی به تشریح فعالیتهای قرآنی پرداخت و اظهار داشت: حضور روحانی امام جماعت در مدارس، تأمین فرش برای نمازخانههای مدارس، بهسازی و آمادهسازی وضوخانه و سرویس بهداشتی مدارس از جمله اقدامات صورت گرفته برای رونق دادن برپایی نماز جماعت اول وقت در مدارس استان یزد است.
عبداللهیان با بیان اینکه استان یزد در سال گذشته جزو پنج استان برتر در اجلاس سراسری نماز دانشآموزی شناخته شد، گفت: در سال تحصیلی پیش رو بیش از ۲۵ هزار دانشآموز دختر و پسر به سن تکلیف میرسند که در صددیم جشن تکلیف شایستهای برای آنها برگزار کنیم.
وی برگزاری برنامههای مختلف عبادی و اخلاقی چون اعتکاف، سوگواره احلی من العسل، برگزاری مسابقات مختلف قرآنی، کتابخوانی، برگزاری محافل انس با قرآن، جلسات ختم قرآن در ماه رمضان را از جمله برنامههای اجراشده در مدارس استان یزد در سال گذشته عنوان کرد و افزود: این برنامهها امسال هم اجرا خواهد شد.
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از اجرای طرح کصباحالهدی یا امام شناسی در مدارس خبر داد و گفت: سال گذشته حضرت امام صادق (ع) محور این طرح بود و پویشها و جشنوارههای خوبی در این راستا برگزار شد؛ امسال دبیرخانه این طرح در شهرستان میبد بوده و امام موسی کاظم (ع) در محوریت این طرح قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه در حوزه مهدویت و انتظار برنامههای تربیت معنوی همهساله در طول سال تحصیلی به اجرا در میآید، گفت: امسال با توجه به تقارن شروع سال تحصیلی با آغاز امامت امام زمان (عج) برگزاری جشنهای آغاز امامت امام زمان در هفته نخست شروع سال تحصیلی اجرا خواهد شد.
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