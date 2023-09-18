  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۷ شهریور ۱۴۰۲، ۱۷:۱۳

سرهنگ مومنی عنوان کرد؛

۵۰ درصد از تصادفات رانندگی به دلیل عدم توجه به جلو است

۵۰ درصد از تصادفات رانندگی به دلیل عدم توجه به جلو است

معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران گفت: ۵۰ درصد از تصادفات رانندگی در پایتخت به عدم توجه به جلو از سوی رانندگان باز می‌گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احسان مؤمنی افزود: در شهر تهران استفاده از تلفن همراه بیشتر به چشم می‌خورد، ولی در شهرهای کوچک عدم استفاده از کلاه ایمنی بیشتر به چشم می‌خورد.

وی گفت: در شهر تهران ۵۰ درصد از تصادفات رانندگی به عدم توجه به جلو از سوی رانندگان باز می‌گردد.

مؤمنی افزود: عمده‌ترین تخلفی را که رانندگان انجام می‌دهند و حواس آنان را از رانندگی پرت می‌کند، استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی است.

معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ بیان داشت: خیلی وقت‌ها می‌بینیم که برخی رانندگان در حین رانندگی با تلفن همراه صحبت می‌کنند و حتی در حال ارسال پیامک و خواندن آن نیز هستند و حتی در برخی مواقع پست‌های خود را بررسی می‌کنند و حتی اقدام به فیلمبرداری نیز می‌کنند.

سرهنگ مؤمنی افزود: تمام این کارها باعث حواس پرتی رانندگان می‌شود که در پی آن تصادفات را در پی دارد.

کد مطلب 5888789

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها