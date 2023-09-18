۵۰ درصد از تصادفات رانندگی به دلیل عدم توجه به جلو است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احسان مؤمنی افزود: در شهر تهران استفاده از تلفن همراه بیشتر به چشم میخورد، ولی در شهرهای کوچک عدم استفاده از کلاه ایمنی بیشتر به چشم میخورد.
وی گفت: در شهر تهران ۵۰ درصد از تصادفات رانندگی به عدم توجه به جلو از سوی رانندگان باز میگردد.
مؤمنی افزود: عمدهترین تخلفی را که رانندگان انجام میدهند و حواس آنان را از رانندگی پرت میکند، استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی است.
معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ بیان داشت: خیلی وقتها میبینیم که برخی رانندگان در حین رانندگی با تلفن همراه صحبت میکنند و حتی در حال ارسال پیامک و خواندن آن نیز هستند و حتی در برخی مواقع پستهای خود را بررسی میکنند و حتی اقدام به فیلمبرداری نیز میکنند.
سرهنگ مؤمنی افزود: تمام این کارها باعث حواس پرتی رانندگان میشود که در پی آن تصادفات را در پی دارد.
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