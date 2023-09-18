دریافت 17 MB کد مطلب 5888905 https://mehrnews.com/x334HL ۲۷ شهریور ۱۴۰۲، ۱۹:۵۲ کد مطلب 5888905 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲۷ شهریور ۱۴۰۲، ۱۹:۵۲ فیلم پیروزی نخودی برابر حریف آذربایجانی و کسب مدال برنز جهان محمد نخودی در دیدار ردهبندی مسابقات جهانی صربستان ۱۰-۰ کشتیگیر آذربایجانی را شکست داد و صاحب مدال برنز شد. کپی شد مطالب مرتبط چرا باخت حسن یزدانی به تیلور تکرار شد؟ دلیل شکست حسن یزدانی برابر تیلور از نگاه عباس جدیدی «نخودی» ایران را صاحب مدال برنز کرد/ شکست عموزاد و حذف گلیج برنامه روز سوم مشخص شد/ رحمان عموزاد به میدان میرود برچسبها کشتی آزاد کشتی تیم ملی کشتی آزاد كشتي آزاد محمد نخودی جمهوری آذربایجان
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