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کد مطلب 5888905
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۲۷ شهریور ۱۴۰۲، ۱۹:۵۲

فیلم پیروزی نخودی برابر حریف آذربایجانی و کسب مدال برنز جهان

فیلم پیروزی نخودی برابر حریف آذربایجانی و کسب مدال برنز جهان

محمد نخودی در دیدار رده‌بندی مسابقات جهانی صربستان ۱۰-۰ کشتی‌گیر آذربایجانی را شکست داد و صاحب مدال برنز شد.

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    نظرات

    • NL ۰۱:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۸
      10 0
      پاسخ
      زنده بادایران🇮🇷🇮🇷🇮🇷

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