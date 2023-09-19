بیانیه دانشگاه گیلان در خصوص تعیین وضعیت برخی اساتید

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو انتشار اخباری در برخی از رسانه‌ها مبنی بر «اخراج اساتید دانشگاه گیلان»، مدیریت حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه گیلان، بنا به وظیفه‌ای که به‌عهده دارد، نکاتی را در جهت آگاه‌سازی افکار عمومی اعلام می‌نماید:

همان‌طور که بر جامعه فرهیخته کشور روشن است، اشتغال و فعالیت در دانشگاه‌ها (داخل و یا خارج از کشور) تابع قوانین و مقررات مشخصی می‌باشد. تمامی دانشگاهیان (اعم از اعضای هیأت علمی و دانشجویان) بر اساس این قوانین و با آگاهی به آنها در مراکز آموزش عالی به فعالیت علمی و پژوهشی مشغول هستند. در همین راستا دانشگاه‌ها به طور قطع برای انتخاب و بکارگیری اساتید مورد نیاز خود، صلاحیت علمی (تخصصی) و عمومی (شاخص‌های اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی) افراد را به منظور ارتقای رشد علمی دانشجویان مد نظر قرار می‌دهند.

ارزیابی این صلاحیت‌ها بر اساس آئین‌نامه‌ها و قوانین مشخص در دانشگاه‌ها انجام می‌شود. با توجه به رسالت و ماهیت فعالیت دانشگاه‌ها، ارتقا و پیشرفت مستمر علمی، آموزشی و پژوهشی از ارکان اصلی یک مؤسسه آموزش عالی محسوب شده و چنانچه دانشگاهی به طور پیوسته ارتقا و پیشرفت ننماید، به طور قطع دچار رکود و عقب‌ماندگی شده و با توجه به رقابت علمی بین دانشگاه‌ها، این رکود منجر به از بین رفتن دستاوردهای علمی جامعه دانشگاهی و تنزل رتبه دانشگاه خواهد شد.

مبتنی بر توضیحات فوق، لازم به ذکر است که قوانین خاصی برای جذب و فعالیت اعضای هیأت علمی در دانشگاه‌ها وجود دارد که متفاوت از قوانین سایر نهادها، ادارات و سازمان‌ها می‌باشد. از جمله آنها می‌توان به وجود مفهومی به نام «رکود علمی عضو هیأت علمی» در ذیل قوانین استخدامی و فرایند تبدیل وضعیت استادان دانشگاه اشاره کرد. توضیح آنکه یک عضو هیأت علمی در بدو ورود به دانشگاه به صورت قراردادی و پیمانی فعالیتش را آغاز می‌کند و متعهد می‌شود حداکثر ظرف مدت پنج سال با انجام فعالیت‌های علمی، آموزشی-پژوهشی و برخورداری از شاخص‌های صلاحیت‌های عمومی، امتیاز لازم برای تبدیل وضعیت به مرحله رسمی آزمایشی را کسب نموده و درخواست تبدیل وضعیت خود را به دانشگاه ارائه کند.

چنانچه عضو هیأت علمی در مدت پنج سال موفق به کسب امتیازهای مربوطه نشود، بر اساس قوانین استخدامی اعضای هیأت علمی، دانشگاه‌ها می‌توانند قرارداد موجود را تمدید ننموده و به آن خاتمه دهند.

بنابراین قطع همکاری یک عضو هیأت علمی موضوع جدیدی به شمار نمی‌رود، بلکه فرایندی رایج در تمامی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی است. در این راستا در همه مراحل ارزیابی اعضای هیأت علمی، در طول سالیان گذشته، مواردی همچون عدم ارتقای علمی، ابتلاء به رکود علمی و داشتن عملکرد و رفتاری خارج از شئون دانشگاهی، جملگی موجب قطع ارتباط کاری با عضو هیأت علمی شده است. در نتیجه تمدید و ادامه همکاری اعضای هیأت علمی با دانشگاه بدون رعایت موارد ذکرشده امکانپذیر نبوده و اجباری برای دانشگاه‌ها جهت استمرار قرارداد بدون تحقق تعهدات وجود ندارد.

کما اینکه برای تحصیل دانشجویان نیز به گونه‌ای مشابه، قوانین و ضوابط مشخصی وجود دارند. به عنوان نمونه، اگر در طول سه نیمسال تحصیلی معدل دروس دانشجویان دوره کارشناسی کمتر از دوازده شود، به عنوان دانشجوی مشروطی شناخته شده و بر اساس قوانین آموزشی، دانشگاه ملزم است دوره آموزش وی را خاتمه دهد. مشابه این وضعیت برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز به شکلی دیگر وجود دارد. نتیجه آنکه پذیرفته‌شدن در یک دانشگاه به تنهایی موجب ادامه تحصیل یک دانشجو نشده و دانشجویان نیز موظف هستند براساس مقررات آموزشی، پژوهشی و فرهنگی هر دانشگاه دوران تحصیل خود را سپری نمایند، در غیر این صورت تمامی مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌های دنیا مطابق مقررات خود، عملکرد دانشجویان را ارزیابی و تصمیمات مقتضی اخذ می‌نمایند.

قطع همکاری با برخی اساتید به دلایل علمی و آموزشی، این روزها موجب شده تا برخی از اظهارنظرهای غیرکارشناسی در سطح جامعه و خصوصاً در فضای مجازی گسترش یابد. متأسفانه به دنبال طرح اظهارات خلاف واقع، رسانه‌های معاند نیز تلاش نمودند با غوغا سالاری این موضوع مهم را به عنوان چالشی برای جامعه دانشگاهی جلوه دهند و با سیاه‌نمایی، موجبات ایجاد یاس و ناامیدی در میان دانشگاهیان را فراهم کرده و اذهان آنان را از پیشرفت‌های علمی کشور منحرف نمایند.

بر این اساس تبیین صحیح اقدام‌های صورت‌گرفته توسط بخش‌های مختلف دانشگاه برای همه جامعه دانشگاهی، یکی از مهمترین رسالت‌های دانشگاه گیلان به شمار می‌رود. این دانشگاه آمادگی دارد تا به هر پرسشی که از سوی جامعه فرهیخته دانشگاهی کشور در مورد موضوع ذکرشده مطرح است، پاسخگو باشد. همچنین دانشگاه گیلان از تمامی اصحاب رسانه درخواست می‌کند تا ضمن خودداری از ایراد اظهارنظرهای شتاب‌زده، نسبت به تعیین صحت مطالب مرتبط، از مسئولان دانشگاه موارد را جویا شوند. در پایان از تمام زحمات دانشگاهیان دانشگاه گیلان که همواره در راستای پیشرفت مستمر و تعالی جامعه فرهیخته دانشگاهیان ایران اسلامی بوده تقدیر و سپاسگزاری نموده و آرزوی توفیق روزافزون و سربلندی برای آنان می‌نمائیم.