کتاب عکس «قائمون» رونمایی شد/ مهمترین سند مصور سمنان در دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد فرهنگی روایت فتح، به همت انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح از کتاب عکس نقش استان سمنان در دفاع مقدس با عنوان «قائمون» با حضور سردار معروفی، سید محمد نادری، سردار شوقی، عبدالرحیم فریدون، کریم خوشمرام، محمد حسین حیدری و جمعی از مدیران و فرماندهان رونمایی شد.
در این برنامه سردار معروفی معاون هماهنگکننده سازمان بسیج مستضعفین ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس با سخنی از رهبر معظم انقلاب سخنان خود را آغاز کرد و گفت: ایشان در خصوص اهمیت دفاع مقدس میفرمایند اتفاقات و حوادث بزرگ را اگر مراقبت نکنیم یا فراموش میشود و یا دچار تحریف. به نظر من کتاب عکس از این نظر از بخش مکتوبات مهمتر است که در مکتوبات امکان ایجاد شبهه است اما در عکس مستند چنین امکانی وجود ندارد ضمن آنکه میتوان در بیان حماسههای دفاع مقدس به آن استناد کرد.
معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین در ادامه با بیان اینکه لازم است تولیدِ کتابهای عکسی به تفکیک عملیات، در دستور کار قرار گیرد گفت: عکس، مستندی گویا از حماسههای بزرگ است که آیندگان با دیدن آنها میتوانند به اتفاقات بزرگی که در جریان جنگ رخ داده است پی ببرند، مثلاً در عملیات والفجر ۱۰ عموم جامعه شاید باور نکنند که ما مجبور شدیم قبل از دشمن با طبیعت بجنگیم و حتی چند تن از عزیزان ما گرفتار برف و بوران شدید شدند و همین امر باعث شهادت برخی از این عزیزان شد.
در ادامه این برنامه نادری رئیس بنیاد فرهنگی روایت فتح با اشاره به اینکه برای تهیه این کتاب بیش از ۱۳۶ هزار فریم عکس از استان جمع آوری، بررسی و انتخاب شد تصریح کرد: بعضی از این عکسها یادگاری و شخصی و بعضی هم سازمانی بودند که از این میان ۲۸ هزار فریم عکس از عکاسان دفاع مقدس بود که در انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس فرآوری شده بود و نتیجه آن بعد از ۹ سال تلاش بیوقفه، کتاب فاخر «قائمون» شد که متشکل از ۲۷۹ اثر برجسته از نقش استان سمنان در دفاع مقدس و تبیینکننده سلحشوریها و رشادتهای رزمندگان و شهدای این استان است.
وی در ادامه یادآور شد: این کتب عکس یک سند مصور تاریخی هستند که به عنوان یک اثر ملی در موزه اسناد ملی نگهداری خواهد شد و برای آیندگان یادآور ایثار دلاور مردانی است که برای حفظ کیان این نظام مقدس و میهن عزیز سختیهای بسیاری را به جان خریدند.
در ادامه این برنامه، محمد حسین حیدری مدیر انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس ضمن تشکر از اعتماد عکاسانی که عکسهای خود را در اختیار انجمن گذاشتند افزود: کار این کتاب از سال ۹۳ به کمک آقایان میرهاشمی، سلیمانی و بهرامی شروع شد و پس از ۹ سال به بار نشست که صد البته دوستان ما در کنگره شهدای استان سمنان هم در این مسیر خصوصاً در گویاسازی این عکسها کمک شایانی کردند.
وی به برخی مشکلات موجود در این مسیر برای استانها نیز اشاره کرد و افزود: مشکلی که در حال حاضر با آن روبرو هستیم این است که سازمانها و ارگانهای مرتبط با این حوزه، در استانها ارتباط خوبی با رزمندههای عکاس ندارند که این مورد باعث مضرات بسیاری از جمله تلف شدن گنجینههای نابی که ما در دست نداریم خواهد شد و به همین دلیل پیشنهاد میشود در استان برنامه رونمایی مجدداً با حضور چنین عکاسانی صورت گیرد و یا نمایشگاههایی از عکسهای این عکاسان در سطح استان برپا شود.
حیدری با اشاره به هزینه و زحمات زیادی که برای چاپ هر کتاب کشیده میشود یادآور شد: امیدوارم با فرهنگسازی و تلاش همه، ارزش واقعی این کتب برای مردم مشخص شود تا روزی شاهد باشیم تمام این کتابها به فروش رود به جای اینکه در قالب هدیه اهدا شده و در کمد برخی افراد بیاطلاع از ارزش آن خاک بخورند.
در ادامه عبدالرحیم فریدون رئیس ستاد کنگره شهدای استان سمنان به کمکهای کنگره برای تولید و گویاسازی کتاب اشاره کرد و گفت: یک سری عکسها در دسترس بود و کیفیت لازم را نیز داشت اما برای مابقی لازم به کار بیشتر بود که ما از ابتدای شروع این پروژه با وجود مشکلات زیاد تمام تلاش خود را برای جمع آوری عکسها و کمک به چاپ یک کتاب فاخر و ماندگار انجام دادیم که همین نشان از انگیزه ستاد کنگره استان سمنان برای چاپ این کتاب بود که اکنون با آماده شدن این کتاب نه تنها خستگیای بر دوش ما نماند بلکه انگیزمان برای کمک به این مسیر از پیش بیشتر شد.
وی افزود: ما در کنگره توان خود را بر تولیدات گذاشتهایم چون هر چه بگذرد تعداد بیشتری از خانواده شهدا، رزمندگان و همراهانشان از بین ما میروند و این یعنی منبع مهمی از اطلاعاتی را که باید برای آیندگان بماند دیگر نداریم و تمام تلاش ما در کنگره دادن اطلاعات درست به آیندگان است که برای ما بسیار ارزشمند است.
در پایان این برنامه از کتاب عکس «قائمون» با حضور سردار معروفی معاون هماهنگکننده سازمان بسیج مستضعفین، سید محمد نادری رئیس بنیاد فرهنگی روایت فتح، سردار شوقی جانشین فرماندهی سپاه استان سمنان، محمد حسین حیدری مدیر انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس، عبدالرحیم فریدون رئیس ستاد کنگره شهدای استان سمنان، عبدالرضا دهقانی مدیر مؤسسه رزمندگان اسلام، کریم خوشمرام جانشین بنیاد فرهنگی روایت فتح و جمعی از فرماندهان و مدیران رونمایی شد.
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