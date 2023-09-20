برگزیدگان اشکواره ملی حسینی در آمل معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، برگزیدگان ششمین همایش و اشکواره ملی فرهنگی، هنری حسینی آمل سه شنبه شب با حضور معاون پارلمانی رئیس جمهوری معرفی شدند.

در این جشنواره و در بخش رسانه و گزارش محبوبه فرامرزی از خراسان رضوی، فائزه قره پور از استان آذربایجان شرقی، عاطفه اسماعیل منش از خوزستان، در بخش سرمقاله و یادداشت علی ابراهیمی گتابی از مازندران، غلامرضا بنی اسدی از خراسان رضوی، رقیه توسلی تالارپشتی از مازندران اول تا سوم شدند.

در بخش مصاحبه و گفتگو سمیه مصور از اصفهان، امید حسینی نژاد از خراسان رضوی، در بخش داستان کوتاه، مریم خراسانی مطلق از استان خراسان رضوی، زهرا فهیمیان از مازندران، مسعود صفری از استان اصفهان دوم و سوم شدند، در تئاتر خیابانی در بخش کارگردانی کسی حائز رتبه نشد و رها شکوهی برای نمایش «یحیی و ترلان» و سما کابلی برای نمایش «خاک شیرین» دوم و سوم شدند.

در بخش بازیگری زن رها شکوهی برای نمایش یحیی و ترلان و معصومه عموری برای نمایش به نام پدر دوم و سوم و در بازیگری مرد سید محمد موسوی برای نمایش خاک شیرین، محمد مهدی شریف برای نمایش خاک شیرین و غلامرضا جوکار برای نمایش به نام اول تا سوم شدند.